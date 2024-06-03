長三角14城討論「上海大都市圈」規劃

長三角14座城市的規劃系統負責人近日在上海商討上海大都市圈國土空間總體規劃，這是大陸首個跨省域都市圈國土空間規劃，涵蓋11.4萬平方公里和1.1億人口。未來，上海大都市圈將推進區域創新走廊聯動融合建設，從上海出發，在30分鐘至90分鐘內可達其他13城。

據上觀新聞報導，從今年1月開始，14城輪流做起東道主，每月召開一次都市圈規劃編制會議。

至於為何要搞上海大都市圈，業內人士稱，這張藍圖已經到了不得不畫的時候。當前世界城市經濟競爭，越來越多表現為城市群或都市圈之間的競爭。代表中國，上海大都市圈確有實力。

以上海為圓心、1.5小時交通距離為半徑畫圈，能覆蓋蘇州、無錫、常州、南通、鹽城、泰州、杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、舟山和宣城。這14城共同組成的上海大都市圈，GDP總量達人民幣18.28兆元，接近世界第七大經濟體法國，以全國1.2%的面積貢獻了全大陸14.5%的經濟體量。

從經濟數據看，上海大都市圈無疑是全國綜合實力最強區域之一，產業鏈、創新鏈和供應鏈相對完整，成員城市個個出類拔萃。就以行事風格素來低調的江蘇泰州為例，雖不臨海，但海洋經濟規模位居江蘇省第一，船舶工業總產值更是佔據全國四分之一。

與此同時，上海大都市圈也面臨種種挑戰。置於全球坐標系中，與美國紐約都市區、日本東京都市圈、英國大倫敦地區等頂級城市群同台競爭，上海大都市圈在創新能力、產業鏈韌性等方面還存在差距。