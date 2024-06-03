快訊

不到10秒…行車記錄器還原基隆山崩瞬間 1機車急逃「巨石吞沒貨車」

影／基隆大規模走山2人車內遭砸受傷 基隆長庚說明最新傷勢

影／驚心動魄40秒 他漁船上拍下基隆潮境「零星落石到整片山崩」全畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長三角14城討論「上海大都市圈」規劃

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海及周邊十三個城市，以全國1.2%的面積貢獻了全大陸14.5%的經濟體量。（上觀新聞）
上海及周邊十三個城市，以全國1.2%的面積貢獻了全大陸14.5%的經濟體量。（上觀新聞）

長三角14座城市的規劃系統負責人近日在上海商討上海大都市圈國土空間總體規劃，這是大陸首個跨省域都市圈國土空間規劃，涵蓋11.4萬平方公里和1.1億人口。未來，上海大都市圈將推進區域創新走廊聯動融合建設，從上海出發，在30分鐘至90分鐘內可達其他13城。

據上觀新聞報導，從今年1月開始，14城輪流做起東道主，每月召開一次都市圈規劃編制會議。

至於為何要搞上海大都市圈，業內人士稱，這張藍圖已經到了不得不畫的時候。當前世界城市經濟競爭，越來越多表現為城市群或都市圈之間的競爭。代表中國，上海大都市圈確有實力。

以上海為圓心、1.5小時交通距離為半徑畫圈，能覆蓋蘇州、無錫、常州、南通、鹽城、泰州、杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、舟山和宣城。這14城共同組成的上海大都市圈，GDP總量達人民幣18.28兆元，接近世界第七大經濟體法國，以全國1.2%的面積貢獻了全大陸14.5%的經濟體量。

從經濟數據看，上海大都市圈無疑是全國綜合實力最強區域之一，產業鏈、創新鏈和供應鏈相對完整，成員城市個個出類拔萃。就以行事風格素來低調的江蘇泰州為例，雖不臨海，但海洋經濟規模位居江蘇省第一，船舶工業總產值更是佔據全國四分之一。

與此同時，上海大都市圈也面臨種種挑戰。置於全球坐標系中，與美國紐約都市區、日本東京都市圈、英國大倫敦地區等頂級城市群同台競爭，上海大都市圈在創新能力、產業鏈韌性等方面還存在差距。

據悉，在今年長三角地區主要領導座談會期間，上海大都市圈國土空間規劃進展和內容也將作為一項重要議題，相關工作模式正在長三角推廣開來。

大上海都市圈涉及1.1億人，十四個城市。（圖／百度百科）
大上海都市圈涉及1.1億人，十四個城市。（圖／百度百科）

上海 海大

延伸閱讀

5月救市新政頻出 中國百大房企銷售仍年跌34%

恭喜！曾莞婷成最美女碩士 絕美畢業照曝光網讚「飄仙氣」

恭喜！曾莞婷成最美女碩士 絕美畢業照曝光網讚「飄仙氣」

中製C919首次境外商飛 載120港生赴上海實習

相關新聞

長三角14城討論「上海大都市圈」規劃

長三角14座城市的規劃系統負責人近日在上海商討上海大都市圈國土空間總體規劃，這是大陸首個跨省域都市圈國土空間規劃，涵蓋1...

地方政府沒錢 李稻葵：大陸需發行更多中央政府債務

中國大陸著名經濟學家李稻葵表示，由於地方政府資金短缺，無力投入資金和推動經濟增長，為此建議中國應該發行更多的中央政府債券...

陸網紅靖國神社石柱撒尿塗鴉 胡錫進：希望是韓國人幹的

日本靖國神社一根刻有「靖國神社」的石柱，日前遭一名大陸網紅「鐵頭」惡意撒尿、塗鴉，引發許多日本民眾憤怒。對此，環球時報前...

「串換藥品 超量開藥」首家A股上市藥店 違醫保遭約談

中國首家A股上市直營連鎖藥店一心堂，傳出串換藥品、超量開藥、違法違規使用醫保基金行為，日前遭國家醫保局約談。

國企「踩雷」3億理財剩不到3000萬

河南煤礦龍頭鄭州煤礦機械集團公告「踩雷」。鄭煤機公告稱， 公司一年前購買的外貿信託-華軟新動力精選1號至3號單一資金信託...

蘇州救房市新招 取消購房資格審核

中國各地政府救房市動作連連。蘇州2日宣布，該市房地產長效機制試點工作領導小組推出新政「16條」的通知，當中包括蘇州全市範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。