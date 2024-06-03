地方政府沒錢 李稻葵：大陸需發行更多中央政府債務

中國大陸著名經濟學家李稻葵表示，由於地方政府資金短缺，無力投入資金和推動經濟增長，為此建議中國應該發行更多的中央政府債券。

李稻葵3日告訴彭博電視，大陸中央政府債務與中國國內生產毛額（GDP）的比率，應該是目前約20%的一倍以上。大陸官方前不久發行人民幣1兆元的超長期特別國債。但李稻葵認為，中國應該有人民幣10兆元甚至20兆元的超長期國債。

為提振經濟，中國從去年開始就表明願意加大中央政府發債的力度。李稻葵說，地方當局是經濟中最大的投資者和商品的購買者之一，但它們的財政壓力日益加劇，負債相當於GDP的100%左右。由於大陸房地產市場低迷，土地銷售的收入大幅下降，這使得問題更加嚴重。

上個月的大陸特別國債上市後，吸引散戶投資者大量需求，並促使官員針對投機交易示警。彭博社報導稱，這突顯出隨著中國大陸經濟放緩，避險資產的缺乏。

李稻葵表示，由於家庭和企業不願意消費、而是轉向儲蓄，銀行體系中存在著大量流動性。不過，他表示，家戶願意購買中央政府債券，這為政府發行更多中央政府債券並置換地方政府債務提供了良好的理由。