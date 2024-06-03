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陸網紅靖國神社石柱撒尿塗鴉 胡錫進：希望是韓國人幹的

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸網紅在日本靖國神社石柱上撒尿、塗鴉，恐再度激化中日兩國民眾敵對情緒。（圖／取自微博）
大陸網紅在日本靖國神社石柱上撒尿、塗鴉，恐再度激化中日兩國民眾敵對情緒。（圖／取自微博）

日本靖國神社一根刻有「靖國神社」的石柱，日前遭一名大陸網紅「鐵頭」惡意撒尿、塗鴉，引發許多日本民眾憤怒。對此，環球時報前總編輯胡錫進竟表示，「希望幹這件事的是一名韓國人」。

6月1日約6時，中國網紅「鐵頭」在日本靖國神社刻有社名的石柱撒尿並噴漆寫上「toilet」（廁所）。「鐵頭」還在網上公開整個過程的影片，並稱此舉是為抗議日本排放核汙水。

此事引發廣大日本民眾憤怒，卻有不少大陸網友叫好。胡錫進2日則在個人微博發文稱，他前一天在網上看到此事時，第一感受是覺得「好啊」。他不諱言，當時心中有「滿滿的幸災樂禍」。

胡錫進還說，「同時我心說，希望幹這件事的是一名韓國人，如果是『日本革命青年』，就更好了。之後看到是咱們廣受爭議、已經被封號的『前打假英雄』鐵頭幹的，我還得說實話，原有感受一下子打了個折扣。我心說，鐵頭啊鐵頭，你能不能這次不吱聲啊，忍一忍做個『無名英雄』？」

文章表示，鐵頭此舉雖然讓大陸民眾覺得「出氣」，但畢竟有一些法律和公共場所行為規範上的複雜性。「咱們覺得出氣，純屬國內網上消費，它在日本引起的效果則肯定是相反的。」

胡錫進還說，「希望鐵頭已經平安離開日本，萬一日本警方採信他視頻提供的證據把他抓了，我們大家又得在挺不挺他、挺他到什麼程度上糾結，還要耗掉一點中國的領事資源。」

日本 胡錫進 靖國神社

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