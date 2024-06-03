中國618購物節將至 低價銷售惹不滿書商斷貨抵制

中國的京東618購物節是繼11月11日光棍節後銷售額第2大的購物活動，各路電商會祭出多項優惠促進買氣。不過近期傳出有書商不滿京東公司削價競爭手法，決定暫停供書，並呼籲其他書商共同抵制低價促銷。

據第一財經報導，5月31日，北京磨鐵圖書創始人、董事及CEO沈浩波於微信的朋友圈表示，磨鐵圖書已全面停止對京東出貨，磨鐵圖書一再對京東低價亂價擾亂市場秩序的行為表達反對，但京東依然無視該訴求，繼續強行讓磨鐵圖書旗下產品參加低價促銷，「這是在反覆用腳踩著我們的臉在地上摩擦。」

沈浩波強調，磨鐵圖書將採取3項措施以捍衛自家權益，包括實施法律手段、停止向京東出貨以及要求京東下架並退回磨鐵圖書所有產品。

沈浩波進一步表示，該發言不是說給京東聽，而是藉此呼籲其他書商不要跟價，需要更多負責任的從業者共同面對，並以京東11年前掀起的「童書低價大戰」致童書行業陷入困境為借鏡，警告其他書商「今日之童書困局，就是明天的大眾書絕境。」

針對沈浩波的發言，一位京東採銷員工表示，京東圖書618的活動是想讓更多消費者買到便宜的好書，京東沒有要站在出版社的對立面，雙方應是同一陣營的夥伴，並呼籲一同把好書、好價格帶給消費者，並強調京東對自營圖書擁有自主定價權，願意讓出更多利潤，讓消費者受益。

一位業內人士表示，出版社在京東經營模式主要有出版社官方旗艦店及京東自營旗艦店兩種，在京東自營模式下，京東對商品的定價會有一定的自主權，若雙方沒有事先簽訂限價協議，平台以低於供貨價的價格銷售，後續按照供貨價格結算，出版社也無可奈何。

業內人士說明，在大促銷後平台可能會以提高銷售額為由與出版社再次議價，要求供應商以更低的價格結款。另外，平台低價促銷也可能帶動其他平台削價出售，可能導致出版社「賣得愈多，虧得愈多」。

上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭表示，若京東強迫出版社參加促銷，出版社可根據雙方合約和「民法典」起訴違約，或依據「電子商務法」起訴，其中有規定電子商務平台業者不得利用服務協議、交易規則等手段，對在平台內的交易附加不合理的限制及條件。

另外，游雲庭也提到，若多家出版社聯合抵制促銷行為恐怕也會涉及「反壟斷法」，除非出版社及行業協會須證明聯合行為符合法律的豁免標準。

5月21日，北京10家出版社和上海出版社經營管理協會代表的上海46家出版單位發出兩份聯合聲明告知函，提到針對江蘇圓周電子商務有限公司提出的618促銷活動方案，即全品種圖書擁有20%到30%的折扣，出版社不參與，也不承擔活動期間產生的任何返利費用。