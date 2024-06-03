快訊

一接詐騙電話就洩2個資！專家曝對付「最好招數」：千萬別咒罵

中職／桃猿宋嘉翔亂入啦啦隊一粒直播 網驚：姊夫沒穿褲子？

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲下令大陸投資者出售稀土礦商股權

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
澳洲以國家利益為由，下令幾家與中國有關聯的投資者出售所持稀土礦商Northern Minerals的股份。（路透）
澳洲以國家利益為由，下令幾家與中國有關聯的投資者出售所持稀土礦商Northern Minerals的股份。（路透）

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）根據一項外商投資法，以國家利益為由，下令幾家與中國有關聯的投資者出售所持稀土礦商Northern Minerals的股份。

查默斯發言人在一份聲明中稱，澳洲財政部已發布命令，要求域瀟基金（Yuxiao Fund）和四家關聯公司，減持他們在Northern Minerals的股份。這決定是根據澳洲外資投資審核局（FIRB）的建議作出的，旨在保護澳洲的國家利益，確保遵守外國投資框架。

Northern Minerals正在西澳開發布朗斯山脈重稀土項目。目前稀土行業因其在綠色能源和國防領域的用途而變得愈來愈具有戰略意義。

根據出售令，域瀟基金有60天的時間出售其早前購買的8,000萬股股票。其他被勒令在60天內出售股份的外國股東包括Ximei Liu、Xi Wang和Black Stone Resources。

路透先前曾報導，域瀟基金是中國大陸民眾吳域瀟在新加坡註冊的私人投資工具。Northern Minerals曾表示，該基金由中國濟南域瀟集團的董事長吳濤控制。

澳洲政府在2023年2月限制域瀟基金增持Northern Minerals的股份。

延伸閱讀

大陸拚復出！范瑋琪台上喊「感覺好像回到家」 陸網友反應曝光

新興亞股 買氣爆發

香會上與董軍會談 澳洲防長：對中國仍有安全擔憂

關係回溫 中取消澳洲5牛肉商進口禁令

相關新聞

「串換藥品 超量開藥」首家A股上市藥店 違醫保遭約談

中國首家A股上市直營連鎖藥店一心堂，傳出串換藥品、超量開藥、違法違規使用醫保基金行為，日前遭國家醫保局約談。

國企「踩雷」3億理財剩不到3000萬

河南煤礦龍頭鄭州煤礦機械集團公告「踩雷」。鄭煤機公告稱， 公司一年前購買的外貿信託-華軟新動力精選1號至3號單一資金信託...

蘇州救房市新招 取消購房資格審核

中國各地政府救房市動作連連。蘇州2日宣布，該市房地產長效機制試點工作領導小組推出新政「16條」的通知，當中包括蘇州全市範...

認了晶片生產困局 華為高層：能解決7奈米就非常好

華為去年推出採用7nm（奈米）晶片的Mate 60，震動手機市場，一度被外界寄以厚望，認為可以突破美國的晶片封鎖。不過，...

內地踩線團訪港 籌畫香港遊產品 哈爾濱香港直航開通

香港個人遊計畫自5月27日起擴展八個內地城市，港府3日安排40位當地旅遊業界代表及媒體赴港，逗留五天四夜，到訪中環街市、...

解禁？波音獲准向中國交付新飛機

波音中國總裁柳青透露，波音現在已經開始恢復向中國市場交付波音新的飛機，包括737 MAX和787夢想飛機，波音對市場的信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。