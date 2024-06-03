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澳洲下令大陸投資者出售稀土礦商股權
澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）根據一項外商投資法，以國家利益為由，下令幾家與中國有關聯的投資者出售所持稀土礦商Northern Minerals的股份。
查默斯發言人在一份聲明中稱，澳洲財政部已發布命令，要求域瀟基金（Yuxiao Fund）和四家關聯公司，減持他們在Northern Minerals的股份。這決定是根據澳洲外資投資審核局（FIRB）的建議作出的，旨在保護澳洲的國家利益，確保遵守外國投資框架。
Northern Minerals正在西澳開發布朗斯山脈重稀土項目。目前稀土行業因其在綠色能源和國防領域的用途而變得愈來愈具有戰略意義。
根據出售令，域瀟基金有60天的時間出售其早前購買的8,000萬股股票。其他被勒令在60天內出售股份的外國股東包括Ximei Liu、Xi Wang和Black Stone Resources。
路透先前曾報導，域瀟基金是中國大陸民眾吳域瀟在新加坡註冊的私人投資工具。Northern Minerals曾表示，該基金由中國濟南域瀟集團的董事長吳濤控制。
澳洲政府在2023年2月限制域瀟基金增持Northern Minerals的股份。
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