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救市無效？陸百城二手房價連跌25個月

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
調查顯示，截至5月，大陸百城二手房價已連跌25個月。 （中新社）
調查顯示，截至5月，大陸百城二手房價已連跌25個月。 （中新社）

為拯救低迷的房市，大陸從中央到地方已接連出招就市。但根據中指研究院3日公布的調查報告，5月大陸百城二手住宅平均價格每平方米為人民幣1萬4,870元，按月下跌0.7%，為連續25個月下跌；按年跌幅則為5.8%。

報告稱，當前業主「以價換量」帶動百城二手房價繼續下探，市場成交整體延續3、4月活躍態勢，規模維持一定水平。

數據還顯示，5月大陸百城新建住宅平均價格每平方米為人民幣1萬6,396元，按月上漲0.25%，按年上漲1.33%。

受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格按月結構性上漲，部分核心城市項目到訪量現增長，但從看房增加到成交回暖仍需時間。

報告預計，未來隨著核心一、二線城市逐步落實各項措施，市場將有望進入政策兌現期，但市場恢復節奏仍有賴於居民收入預期的轉變。

人民幣 均價 看房

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