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陸商務部長警告：歐盟再打壓中企 將採必要措施維權

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部長王文濤2在中國駐西班牙大使姚敬陪同下，前往奇瑞埃布羅合資工廠參觀。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤2在中國駐西班牙大使姚敬陪同下，前往奇瑞埃布羅合資工廠參觀。（圖／取自大陸商務部網站）

在西班牙進行訪問的大陸商務部長王文濤表示，中國希望通過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，避免摩擦失控升級．但若歐方繼續打壓中企，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企正當利益。

據大陸商務部官網消息，王文濤當地時間1日在西班牙巴塞隆那主持召開西班牙中資企業圓桌會。

王文濤指出，西班牙對華理性務實友好，中資企業對西經濟社會發展作出積極貢獻，要充分認識深化中西經貿合作的重要意義，積極開展投資貿易合作，為中西新時期全面戰略伙伴關係持續注入經貿動能。

王文濤稱，近期歐盟以所謂中國「產能過剩」論和「不公平競爭」等錯誤敘事為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動汽車、鐵路機車、太陽能發電、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

王文濤說，按照近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，中方希望通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中國大陸企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當利益。

另，王文濤2日在巴賽隆納參觀奇瑞埃布羅合資工廠時也提到，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路上來。希望雙方企業克服困難，將項目打造成中西乃至中歐經貿合作的重要項目，成為中國汽車企業對外開展合作、實現產業鏈深度融合的典範。

近幾個月來，歐盟領導人多次批評中國大量出口威脅歐洲就業的廉價產品，歐盟也正對中國新能源電動車、鋼鐵、風力渦輪機等產品開展反補貼調查，以確定是否對中方徵收懲罰性關稅。

大陸商務部長王文濤1日在西班牙巴賽隆納主持西班牙中資企業圓桌會。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤1日在西班牙巴賽隆納主持西班牙中資企業圓桌會。（圖／取自大陸商務部網站）

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