陸財政部斥資290億元 用於今年汽車「以舊換新」補貼

據央視新聞報導，大陸財政部日前下達2024年財政貼息和獎補資金人民幣64.4億元（約合新台幣290億元），用於2024年汽車「以舊換新」中央財政補貼資金預撥。

為刺激內需消費，大陸國務院於今年3月13日公布的「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」，當中已明確提到「開展汽車以舊換新」。

該「方案」要求，加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費；組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，並引導行業有序競爭；嚴格執行機動車強制報廢標準規定和車輛安全環保檢驗標準，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車；因地制宜優化汽車限購措施等。

但前述「方案」只提及將開展汽車以舊換新政策，並未公布實施辦法和相關政策細則。新華社當時報導稱，大陸國家發展改革委對此表示，下一步，將會同有關方面加大財政、金融、稅收等政策支持力度，制定落實方案。

據中國汽車工業協會統計，今年1至4月，大陸乘用車產銷分別完成765.8萬輛和768.9萬輛，年比分別增長8.6%和10.6%。在出口方面，1至4月累計出口達182.7萬輛，年比增長33.4%。分車型看，乘用車出口153.9萬輛，增長34.8%；商用車出口28.8萬輛，增長26.5%。

據中國經濟網早前報導，中國汽車工業協會行業信息部主任劉征表示，當前中國汽車市場出口增速大於內銷，國內汽車市場急需進一步提振。

劉征稱，相信隨著「汽車以舊換新補貼實施細則」和「關於調整汽車貸款有關政策的通知」等有關政策的深入實施，以及汽車生產企業進一步加大創新步伐，不斷推出大量新車型，都將有利於進一步激發汽車市場消費潛能，擴大國內市場需求。