黃仁勳稱台灣是｢重要國家｣ 陸網民：忍忍就過去了
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台後，在接受媒體訪問時表示「台灣是非常重要的國家」，網路媒體《香港01》報導，相關片段被大陸網民轉發在微博上，激起熱烈討論。有網民呼籲抵制甚至制裁輝達，「希望祖國行動起來，制裁英偉達（台灣譯為「輝達」）顯卡，嚴禁一切英偉達顯卡銷往中國」。
相較於過去一些外國企業網站將台灣列為「國家」被發現後，大陸官方媒體隨即集體出征大肆撻伐並要求更正「錯誤」，對於黃仁勳近期言論，儘管在大陸社交平台已引發不少網友議論，但媒體迄今均尚無任何反應。
在微博上有網友稱，「趕緊制裁NVIDIA，全面禁止使用英偉達產品」，但下方就有人回應稱：「英偉達的顯卡沒辦法不用，沒有替代品」、「你大概不知道AI行業十分依賴英偉達」、「忍忍就過去了」。
還有網友稱，「那有如何，又不敢抵制他，大家真的把中國市場這個概念看得太重了」「你有什麼辦法」「建議抵制，把你們電腦裡顯卡都拔了寄給我幫你們砸掉」「欺軟怕硬，就知道欺負普通歌手藝人，真正的硬茬子裝作沒看見」「完了，打不過還必須用人家！這下徹底沒面子了」。
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