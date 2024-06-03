陸中部博覽會 尖端產品拚創新

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「感覺大家都在卯足了勁搞創新。」正在湖南長沙舉辦的第十三屆中國中部投資貿易博覽會上，來自安徽的參展商尹路星說，這是他這次來參會的最大感受。

新華社報導，「創新」也是在會場上聽到最多的一個詞。

先進輕小型SAR遙感衞星、5G+氫能源無人駕駛拖拉機、智聯自動駕駛巴士、量子加密耳機……在本屆中部博覽會的展覽現場，來自中部六省的「拳頭產品」（尖端產品）逐個登場，科技動感十足，中部地區強勁的創新動能撲面而來。

經多年發展，中部地區創新發展要素不斷集聚，各省因地制宜加快發展新質生產力，現代化產業體系加速構建。據統計，中部國家級戰略性新興產業集群和國家先進製造業集群，占大陸全國比重分別達27.3%和17.8%。

本屆博覽會首次採取六省大聯合模式，分工協作，聯合招商。六省結合各自產業特色分別牽頭舉辦現代石化、新能源汽車、電子信息、新材料、新能源、樞紐經濟等六場產業鏈招商推介會，其餘五省配合。

六省進一步「握指成拳」，加速推進產業相融。

5月31日，在安徽省牽頭舉辦的中部地區新能源汽車產業鏈招商暨投資安徽行（長沙）推介會上，中國智慧能源產業聯盟總監朱妤表示，中部六省新能源汽車產業發展勢頭強勁，產業互補性強，可加強國際資源對接，將中部地區打造成新能源汽車產業聚集區。

中部地區要素資源豐富、市場潛力巨大，參展商的參與熱情也為中部發展注入活力。據統計，有1052家企業、2272名參展商報名參會，報名來賓突破1.2萬人。

在博覽會專設的「低空經濟展區」，各類適用不同場景的無人機設備吸引不少參展觀眾佇足參觀、拍照。

「我們持續專注於物流無人機的研發，通過技術創新不斷推進傳統無人機迭代升級，讓無人機擁有更大的載重能力和更長的續航時間。」湖南智航飛購科技有限公司綜合部主任張棕強說。

隨著低空經濟產業的快速發展，無人機等飛行器的應用場景愈發多樣，相關產業快速崛起。張棕強認為，當前，越來越多科技企業落戶中部地區，產業配套越發完善，市場潛力可觀。

如今，快速崛起的中部地區對於外資企業也意味著巨大的發展機遇。近年來，湖南長沙聚集落戶了德國巴斯夫、瑞典宜家等一批優質外資企業項目。

在博覽會現場，德國卓伯根集團中國區總部負責人王學理說，中部地區人力、教育資源充沛，交通四通八達，經濟發展潛力十足。希望通過參加中部博覽會，獲得更多投資和合作的機會。

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