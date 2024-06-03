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從投行看大陸／A股股權激勵個所稅新規分析

經濟日報／ 周芳（富拉凱投資銀行中國註冊會計師）

2號公告避免為了繳稅而被動賣股票，將有效減輕激勵對象資金壓力。

已在大陸上市或正準備上市的台商，應注意2024年4月大陸財政部、稅務總局聯合發布《關於上市公司股權激勵有關個人所得稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2024年第2號），將股權激勵個人所得稅繳稅期限，從原來延遲12個月修改為延遲36個月。

一、股權激勵收入的計算

上市公司股權激勵一般採用限制性股票或股票期權的方式，股權激勵個人所得稅的納稅義務發生時間，股票期權是行權時，限制性股票是解禁時。員工無論取得限制性股票還是股票期權，都需要按約定的優惠股價支付購買款，並且在股權激勵個人所得稅納稅義務發生時按「工資薪金」繳納個人所得稅。計算公式如下：應納稅所得額=(股票登記日股票市價+本批次解禁股票當日市價)÷2×本批次解禁股票份數-被激勵對象實際支付的資金總額×(本批次解禁股票份數÷被激勵對象獲取的限制性股票總份數)

以限制性股票為例，就是登記日和解禁日收盤價的均價與實際購買價的差額*股權激勵份數。員工有可能「半價」購入股票，由此產生的激勵收入非常可觀，最高可能需要繳納45％的個人所得稅。考慮到上市公司實控人或董監高減持股票的規定，股票解禁並不代表馬上就可以減持股票，稅金對員工的現金流產生很大壓力。

二、股權激勵收入個人所得稅的優惠政策

為緩解部分激勵對象的資金壓力，稅務局也給出了優惠措施，一是自2016年9月1日，個人可以申請遞延12個月納稅；二是自2018年1月1日起，當年取得的所有上市公司股權激勵收入，可以不併入綜合所得，而是全額單獨適用綜合稅率表，按以下公式計算個人所得稅：應納稅所得額=股權激勵收入*適用稅率-速算扣除數。這個公式看起來跟全年一次性獎金的個人所得稅計算很像，但其實有本質差別。全年獎金要先除以12，再匹配適用的稅率；而股權激勵收入則按總額匹配稅率，適用的稅率可能差距若干等級，個人所得稅也會相差數倍。

2號公告在2016年的基礎上，經向主管稅務機關備案，將繳稅期限延長到36個月，使激勵對象避免為了繳稅而被動賣股票，有利於維持股市的穩定，同時也給激勵對象留下更多籌集資金的時間。如果員工在36個月內離職，離職前需要繳清稅款。

三、注意事項

首先，2號公告個人所得稅政策只針對上市公司的股權激勵，非上市公司的規定有所不同，比上市公司更加優惠，符合條件的股權激勵收入可以選擇在轉讓股權時繳納個人所得稅，並且適用稅目是「財產轉讓所得」，稅率是20％。

其次，以上股權激勵的個人所得稅政策只針對大陸居民納稅人。如果受激勵的台籍個人不是大陸居民納稅人，首先要根據其在境內工作天數劃分收入來源地，計算歸屬於境內的股權激勵收入；再將已經取得的股權激勵收入單獨作為當月的收入，不與當月其他工資薪金合併，不減除費用，按六個月分攤計稅。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

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