預期大陸國債將在10月前密集發行 小摩：人行Q3降準機率大

外界關注大陸何時啟動降準，第一財經報導，摩根大通（俗稱小摩）中國首席經濟學家朱海斌受訪指出，今年大陸國債發行速度比去年慢，或將在6月至10月間密集發行，為降低發行國債衝擊，因此第3季降準可能性較大。

朱海斌分析，如果看社融數據，4月大陸政府債券發行包括企業債券發行這兩塊都很弱，政府債券是淨下降的速度。如果從銀行間市場的流動性而言，一方面債券供給端明顯縮小，另外很多中小銀行因為處於資產荒，對購買國債有需求，所以造成4月中長期國債利率迅速走低，而5月以後應該慢慢修復。

對於降息，朱海斌指出，目前大陸國內銀行淨利差出現迅速收窄，貸款利率下降的速度比存款利率下降要更快，所以兩邊利差在收窄。如果這個趨勢一直持續的話，人行在降息上肯定會更加謹慎。

在外部因素上，美國聯準會的動作對於大陸降息的影響，朱海斌認為，未來降息的節奏和時間點，主要關注對人民幣匯率市場的影響。如果大家對於聯準會的判斷變化，導致美元對主要貨幣再進一步走強，人民幣對美元的貶值壓力再進一步加大的話，這時候人行可能會更加謹慎。

不過，近期地方債發行逐步放量，有機構人士稱，上周大陸地方債淨融資規模為去年10月來單周最高水平。為對沖地方債發行及其他多方因素影響，也有市場人士認為6月降準降息有必要。