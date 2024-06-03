聽新聞
test
0:00 / 0:00
華為 擬跨足越野車
華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在2024未來汽車先行者大會上透露，華為正在評估製造硬派越野車型的可行性。
余承東提到，如果決定啟動該專案，華為將致力於創新，不拘泥於傳統越野車型的設計，如賓士G級「方盒子」風格，會做差異化、獨特性的創新，用新的理念重新定義硬派越野。
此外，余承東在2024未來汽車先行者大會上表示，華為的智慧駕駛能力如果在歐洲，能妥妥的搞定L3（輔助駕駛第3級），因為歐洲人比較遵守交通規則，中國的道路相對複雜，有時候開車比較野，根本不給你讓。
余承東稱智慧駕駛要比拚算力和能力，包括軟硬體能力，AI人才等等，只有少數廠家能做到，國外是特斯拉，國內就是華為。
前不久余承東還提到，華為的智能駕駛團隊已在美國舊金山、加拿大多倫多等地進行深入的實地測試，測試結果給予華為團隊極大的信心。
他坦言，即使特斯拉的FSD（全自動駕駛）功能進入大陸市場，華為也有充分的信心在智慧駕駛領域戰勝對手。
此外，余承東強調，截至2024年5月，華為自動駕駛系統（ADS）的智駕總里程已超過2.2億公里，支持全國超過4萬個城鄉鎮的高階智慧駕駛，實現全國有路就能開的願景。
余承東指出，華為在智慧汽車領域的五大聚焦點：智能駕駛、智能座艙、智能電控、智能車庫和智能網聯。華為通過30多年的技術累積，專注於晶片、演算法和軟體的研發，致力於推動智慧電動汽車的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言