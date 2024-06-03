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華為 擬跨足越野車

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在2024未來汽車先行者大會上透露，華為正在評估製造硬派越野車型的可行性。 路透
華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在2024未來汽車先行者大會上透露，華為正在評估製造硬派越野車型的可行性。 路透

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在2024未來汽車先行者大會上透露，華為正在評估製造硬派越野車型的可行性。

余承東提到，如果決定啟動該專案，華為將致力於創新，不拘泥於傳統越野車型的設計，如賓士G級「方盒子」風格，會做差異化、獨特性的創新，用新的理念重新定義硬派越野。

此外，余承東在2024未來汽車先行者大會上表示，華為的智慧駕駛能力如果在歐洲，能妥妥的搞定L3（輔助駕駛第3級），因為歐洲人比較遵守交通規則，中國的道路相對複雜，有時候開車比較野，根本不給你讓。

余承東稱智慧駕駛要比拚算力和能力，包括軟硬體能力，AI人才等等，只有少數廠家能做到，國外是特斯拉，國內就是華為。

前不久余承東還提到，華為的智能駕駛團隊已在美國舊金山、加拿大多倫多等地進行深入的實地測試，測試結果給予華為團隊極大的信心。

他坦言，即使特斯拉的FSD（全自動駕駛）功能進入大陸市場，華為也有充分的信心在智慧駕駛領域戰勝對手。

此外，余承東強調，截至2024年5月，華為自動駕駛系統（ADS）的智駕總里程已超過2.2億公里，支持全國超過4萬個城鄉鎮的高階智慧駕駛，實現全國有路就能開的願景。

余承東指出，華為在智慧汽車領域的五大聚焦點：智能駕駛、智能座艙、智能電控、智能車庫和智能網聯。華為通過30多年的技術累積，專注於晶片、演算法和軟體的研發，致力於推動智慧電動汽車的發展。

余承東 特斯拉 越野

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