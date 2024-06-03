比亞迪新能源車銷量增38% 小鵬、理想、賽力斯也亮眼

大陸車企陸續公布5月新能源車交付量，其中汽車巨頭比亞迪昨（2）日發布公告顯示，5月新能源車銷量為33.18萬輛，年增38.1%。而蔚來汽車5月交付20,544輛，刷新月交付紀錄，年增233.8%。備受矚目的小米SU7在5月交付量為8,646輛。顯示大陸電動車企在5月交出好成績。

比亞迪指出，今年前五個月新能源車銷量達127.13萬輛，年增26.8%。具體來看，5月純電車14.6萬輛、混動18.4萬輛，當月出口3萬7,499輛。其中秦系列5月銷量5.7萬輛為榜首。

為了保交付，小米董事長雷軍表示， 小米SU7累計鎖單量達8.8萬輛，6月將開啟雙班制生產，確保單月交付1萬輛，今年保底交付10萬輛，全力衝刺12萬輛。小米昨日宣布，為加速訂單與生產匹配效率，5日起將大定鎖單猶豫期，從七天縮短至三天。

大陸車企5月新能源車銷量 圖／經濟日報提供

小鵬汽車5月交付新車10,146輛，年增35%，月增8%；理想汽車5月交付新車35,020輛，年增23.8%；有華為加持的賽力斯5月新能源汽車銷量3.41萬輛，年增298.62%，今年累計銷量15.68萬輛，年增342.35%。

其他汽車大廠如廣汽埃安5月全球銷量40,073輛，月增42.5%；吉利旗下的極氪5月交付18,616輛，再創歷史新高，年增115%。

不過，有專家認為，儘管新能源車企在5月總體上呈現出銷量增長趨勢，但隨著6月車市進入傳統淡季，如何提升訂單和銷量將是新能源車企面臨的新挑戰。

據乘聯會此前公布數據，4月新能源車市場零售67.4萬輛，年增28.3%，較上期下降5.7%；新能源車大陸國內零售滲透率為43.7%，較去年同期32%的滲透率提升11.7個百分點。

近期大陸官方持續推出政策支持新能源汽車消費，大陸國務院印發《2024－2025年節能降碳行動方案》逐步取消各地新能源汽車購買限制。日前深圳剛剛為限購鬆綁，取消了社保限制，未來多地城市有望跟進。