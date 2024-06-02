小米汽車雷軍：僅用三年發表首款智能電動汽車 女性車主近半數

小米集團董事長雷軍1日在2024未來汽車先行者大會上表示，小米作為汽車產業的新成員，僅用三年時間便發表首款智能電動汽車，並在短短兩個月內取得了不錯的銷量成績，首月鎖單量就有8.8萬輛，超出外界預期，且有近半車主是女性消費者。

雷軍表示，小米 汽車SU7 在 5 月份交付 8,630 輛新車，並在兩個月內交付了 1.5 萬輛以上的車，展現了小米的執行力和工程能力，小米將繼續加大生產力度，確保 6 月單月交付過萬輛，全年目標交付 10 萬輛，衝刺 12 萬輛。

雷軍指出，智慧駕駛、語音控車、智慧生態晶片、作業系統等技術的複雜性，使得進入這一領域充滿挑戰，但小米有信心在智慧化方面做到最好。

他提到，小米在決定進入智慧電動汽車行業的第一天起，就全力投入智慧駕駛技術研發。過去兩個月，小米的自駕系統已經完成了 362 萬公里的測試，取得了顯著成果。雷軍還分享了自己在上海到杭州的高速公路全程視頻直播體驗，展現了小米自駕技術的強大實力。

雷軍強調，智慧電動汽車是汽車工業與消費電子的高度融合。小米在消費電子領域積累了 14 年的技術經驗，這為其在智慧電動汽車領域的快速發展奠定了基礎。

他還指出，生態開放合作是滿足用戶多樣化需求的關鍵。小米汽車希望行業共同開放多個 CarIoT 介面標準，實現了資源分享，推動了整個行業的生態發展。

對於受到女性車主的青睞，雷軍特別提到，小米汽車在防曬技術上實現了紫外線過濾 99.9% 和紅外線過濾 99.1% 的優異表現。此外，小米汽車的收納設計也得到了用戶的高度認可，特別是在中控台下方設計的掛鉤，極大地方便了用戶的日常使用。

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東在2024未來汽車先行者大會上坦言， 剛才雷（軍）總提到對女性用戶防曬需求的洞察，我余承東（作為） 老男人在這方面是不行的，我們的確要學習。但說到高端商務人士的旗艦級別需求，我們還是很有信心的，我自己就是問界 M9 的目標用戶。