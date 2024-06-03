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大陸黃金ETF 買氣火熱
近期黃金價格高檔震盪，黃金主題ETF十分火熱。大陸5月多檔黃金ETF均有不同程度上漲，其中華安黃金ETF單月規模大增人民幣18.5億元，今年至今增量高達人民幣69.2億元（約新台幣295億元）。分析認為，在全球央行加購黃金與去美元趨勢影響下，黃金具備長期上行動能。
財聯社報導，今年來，永贏中證滬深港黃金產業股票ETF年內回報高達27.89%，博時黃金ETF、國泰黃金ETF、華夏黃金ETF、前海開源黃金ETF年內漲幅都逾15%；在規模上，年內規模增長超人民幣40億元的還有易方達黃金ETF和博時黃金ETF，他們的最新資產淨值分別為91億元、115.6億元。
上周國際黃金價格承壓震盪運行，29日更是小幅收跌。華安基金分析，本輪黃金回調主要有四方面影響：地緣事件緩和、美聯準會紀要偏鷹派、黃金期貨多頭交易擁擠、受銅等工業金屬回調拖累等。
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