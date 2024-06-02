華為擬跨足越野車 余承東曝：鎖定賓士G系列

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東1日在2024未來汽車先行者大會上透露，華為正在評估製造硬派越野車型的可行性。

余承東指出，華為在智慧汽車領域的五大聚焦點：智能駕駛、智能座艙、智能電控、智能車庫和智能網聯。華為通過30多年的技術累積，專注於晶片、演算法和軟體的研發，致力於推動智慧電動汽車的發展。為了實現這一目標，華為與賽力斯、奇瑞、江淮和北汽新能源等四家車企合作，共同構建智慧新能源汽車生態系統。

在現場，有人問起鴻蒙智行有沒有推出越野車的考慮。余承東回答到，目前內部正在討論，想要設計一個不同於傳統方盒子的硬派越野車，要重新定義硬派越野車的設計。

余承東提到，如果決定啟動該專案，華為將致力於創新，不拘泥於傳統越野車型的設計，如賓士G級「方盒子」風格，會做差異化、獨特性的創新，用新的理念重新定義硬派越野。

此外，余承東在2024未來汽車先行者大會上表示，華為的智慧駕駛能力如果在歐洲，能妥妥的搞定L3（輔助駕駛第3級），因為歐洲人比較遵守交通規則，中國的道路相對複雜，有時候開車比較野，根本不給你讓。

余承東稱智慧駕駛要比拚算力和能力，包括軟硬體能力，AI人才等等，只有少數廠家能做到，國外就是特斯拉，國內就是華為。

前不久余承東還提到，華為的智能駕駛團隊已在美國舊金山、加拿大多倫多等地進行深入的實地測試，測試結果給予華為團隊極大的信心。

他坦言，即使特斯拉的FSD（全自動駕駛）功能進入大陸市場，華為也有充分的信心在智慧駕駛領域戰勝對手。

此外，余承東強調，截至2024年5月，華為自動駕駛系統（ADS）的智駕總里程已超過2.2億公里，支持全國超過4萬個城鄉鎮的高階智慧駕駛，實現全國有路就能開的願景。

最後，余承東對中國智慧電動汽車行業的快速發展表示了高度的期待和信心。他呼籲行業內的企業共同努力，合作共贏，為中國智慧電動汽車產業的崛起貢獻力量。