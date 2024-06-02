快訊

明雨勢趨緩...北部轉涼低溫僅21度 周二再迎水氣「這3天」降雨最劇

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

大陸商務部長：歐盟再打壓陸企 將採必要措施維權

中央社／ 台北2日電
正在西班牙訪問的中國商務部長王文濤昨天揚言，中國希望透過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。大陸商務部長王文濤。（新華社）
正在西班牙訪問的中國商務部長王文濤昨天揚言，中國希望透過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。大陸商務部長王文濤。（新華社）

正在西班牙訪問的中國商務部長王文濤昨天揚言，中國希望透過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企正當利益。

中國商務部官網今天公布，王文濤1至2日在西班牙巴塞隆那訪問，先後主持召開「西班牙中資企業圓桌會」，以及參訪中國奇瑞汽車與西班牙埃布羅（Ebro）汽車合資設立的電動車廠。他在1日作上述表示。

王文濤聲稱，近期歐盟以中國產能過剩論和不公平競爭等「錯誤敘事」為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動車、鐵路機車、光能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

他揚言，按照近期中法歐領導人三方會晤達成的共識，中方希望透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的「正當利益」。

王文濤說，中歐之間「既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道」。希望歐方摒棄保護主義，回到「對話合作的正確道路」上來。

他今天在參訪奇瑞與Ebro合資電動車廠時提到，這項合作是中國汽車企業開拓歐洲市場、實現在地化生產的積極嘗試，也是中國企業首次與西歐已開發國家簽署汽車在地化生產協議。

王文濤說，希望奇瑞與合作夥伴加強溝通協調，保持緊密合作，推動車廠早日投產。也希望兩國企業「克服困難」，將這座車廠打造成兩國乃至中歐「經貿合作的重要項目」，成為中國汽車企業「對外開展合作、實現產業鏈深度融合的典範」。

失控

延伸閱讀

歐盟若加徵關稅 中國電動車將少賺40億美元

副卿坎伯：美加強制裁 擬懲罰助俄中企及銀行

不滿歐盟電動車調查 中暗示將報復空客、農產恐掀貿易戰

貿易戰山雨欲來？歐媒曝陸商務部寄5頁信函 暗示報復空中巴士與農產

相關新聞

對波音解禁？波音中國曝已恢復向陸交付飛機：對市場信心滿滿

波音中國總裁柳青近日表示，波音現在已經開始恢復向中國市場交付波音新的飛機，包括737 MAX和787夢想飛機。他還指，波...

大陸5月電動車賣瘋！比亞迪狂銷33萬輛 小米SU7交付8,646輛

大陸車企陸續公布5月新能源車交付量，其中汽車巨頭比亞迪2日發布公告顯示，5月新能源車銷量為33.18萬輛，年增38.1%...

王文濤：如歐方言行不一打壓陸企 將採取一切必要措施

大陸商務部消息指出，大陸商務部部長王文濤1日在西班牙巴塞羅那主持召開西班牙中資企業圓桌會時指出，近期中法歐領導人三方會晤...

華為擬跨足越野車 余承東曝：鎖定賓士G系列

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東1日在2024未來汽車先行者大會上透露，華為正在評估製造硬派越野車型的可行性。

傳中東石油巨頭首度投資陸大模型 未有官方回應

金融時報報導中東石油巨頭沙特阿美旗下風險投資部門Aramco Ventures管理的Prosperity7基金參與中國人...

大陸商務部長：歐盟再打壓陸企 將採必要措施維權

正在西班牙訪問的中國商務部長王文濤昨天揚言，中國希望透過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。