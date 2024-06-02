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大陸5月電動車賣瘋！比亞迪狂銷33萬輛 小米SU7交付8,646輛

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小米SU7目前累計鎖單量達到8.8萬輛。小米董事長雷軍稱小米SU7深受女性消費者的喜愛，現有31%的用戶為女性，預計這比例將會達到50%。圖為上海小米之家展售小米SU7。記者黃雅慧／攝影
小米SU7目前累計鎖單量達到8.8萬輛。小米董事長雷軍稱小米SU7深受女性消費者的喜愛，現有31%的用戶為女性，預計這比例將會達到50%。圖為上海小米之家展售小米SU7。記者黃雅慧／攝影

大陸車企陸續公布5月新能源車交付量，其中汽車巨頭比亞迪2日發布公告顯示，5月新能源車銷量為33.18萬輛，年增38.1%。而蔚來汽車5月交付20,544萬輛量，刷新月交付紀錄，年增233.8%。備受矚目的小米SU7在5月交付量為8,646輛。可知大陸電動車企在5月交出好成績。

比亞迪公告指出，今年前5個月新能源車銷量達127.13萬輛萬輛，年增26.8%。具體來看，當月乘用車總銷量 33.04萬輛，含純電14.6萬輛、混動18.4萬輛，當月出口37,499輛。其中秦系列5月銷量5.7萬輛為榜首。

為了保交付，小米董事長雷軍表示， 目前小米SU7累計鎖單量達到8.8萬輛，6月將開啟雙班制生產，確保單月交付1萬輛，今年保底交付10萬輛，全力衝刺12萬輛。而小米2日也公布，為加速定單與生產匹配效率，自5日起，將大定鎖單猶豫期，從7天縮短至3天。

小鵬汽車5月交付新車10,146輛，年增35%，月增8%；理想汽車5月交付新車35,020輛，年增23.8%；有華為加持的賽力斯5月新能源汽車銷量3.41萬輛，年增298.62%，本年累計銷量15.68萬輛，年增342.35%。

其他汽車大廠如廣汽埃安5月全球銷量40,073輛，月增42.5%；吉利旗下的極氪汽車5月交付18,616輛，年增115%，再創歷史新高。

不過，有專家認為，儘管新能源車企在5月總體上呈現出銷量增長趨勢，但隨著6月車市進入傳統的淡季，如何提升訂單和銷量將是新能源車企面臨的新挑戰。

據乘聯會此前公佈數據，4月新能源車市場零售67.4萬輛，年增28.3%，較上期下降5.7%；新能源車大陸國內零售滲透率為43.7%，較去年同期32%的滲透率提升11.7個百分點。

近期大陸官方持續推出政策支持新能源汽車消費，大陸國務院印發《2024－2025年節能降碳行動方案》逐步取消各地新能源汽車購買限制。日前深圳剛剛為限購鬆綁，取消了社保限制。未來多地城市有望跟進，或對於新能源車後市再行助推。

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