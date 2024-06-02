快訊

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

歪風再起？大陸中小學瘋「養臭水」塞異物等爆炸 專家示警：恐致病

東京迪士尼突停電！多個遊樂設施停擺「緊急疏散遊客」 原因尚在調查中

對波音解禁？波音中國曝已恢復向陸交付飛機：對市場信心滿滿

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為波音中國總裁柳青。（圖／深圳衛視深視新聞微信公眾號）
圖為波音中國總裁柳青。（圖／深圳衛視深視新聞微信公眾號）

波音中國總裁柳青近日表示，波音現在已經開始恢復向中國市場交付波音新的飛機，包括737 MAX和787夢想飛機。他還指，波音對市場的信心滿滿，也會一如既往地把中國市場作為波音的重中之重。

據深圳衛視微信公眾號，柳青受訪時表示，航空物流隨著中國民航業的發展而發展，波音對此產業的發展也給予極大關注和期望。「未來20年，中國或將需要超過8,500架新的民用飛機和價值5,500億美元的民航服務，中國的航空市場發展潛力巨大。」

柳青再指，接下來10年，波音預測中國整個運行的機隊規模，將從現在的4,300多架增長到6,000多架。他稱，波音對市場的信心滿滿，也會一如既往地把中國市場作為波音的重中之重，波音與深圳在低空物流方面有極大的合作機會。

另，在交付情形上，柳青透露進展順利，「實際上我們（波音）現在已開始恢復向中國市場交付波音的新的飛機」，其中包括737 ＭAX和787夢想飛機。他強調，會在保證品質的基礎上，把前述機型的飛機盡快地交付到客戶手中。

而針對中國商飛的「C919」機型加入航空業市場的競爭，柳青則表示，中國商飛取得一些成就，波音也樂見他們取得這些成果。他坦言，「波音公司跟中國商飛有著非常特殊的關係，可以說我們既是競爭者，又是密切的合作夥伴。」

據悉，波音和中國商飛此前在浙江舟山成立合資生產製造中心，這也是迄今為止波音在海外建立的唯一一個生產製造中心。

路透近期曾指出，由於大陸民航局對波音公司的駕駛艙錄音機（CVR）電池進行監管審查，該公司最近幾周推遲向中國交付的飛機。波音表示，美國聯邦航空總署已認證該系統，且該系統儲存的資料比過去的駕駛艙語音記錄器更多，並已被歐洲監管機構接受。

香港《信報》指出，波音737 MAX客機的一連串風波已讓不少航空公司2024年的計劃陷入混亂，導致許多航空公司的機隊和擴張目標出現變化。波音在2020年至2024年期間因737 MAX停飛事件，被迫暫停交付737 MAX飛機。

今年初，美國阿拉斯加航空公司一架737 MAX客機在飛行途中還發生艙門脫落事件。該事件發生後，波音向中國恢復交付737 MAX機型的飛機再度延遲。截至4月30日，波音已向大陸航空公司交付21架波音737 MAX。

波音中國總裁柳青表示，波音已恢復向中國市場交付波音新機，包括737 MAX和787夢想飛機。（路透）
波音中國總裁柳青表示，波音已恢復向中國市場交付波音新機，包括737 MAX和787夢想飛機。（路透）

波音 物流 航空公司

延伸閱讀

波音最大工廠傳處於恐慌模式 經理遭控糾纏員工對品質顧慮保持沉默

波音星際飛機首次載人飛行 發射前最後一刻又喊卡

印度空姐1公斤黃金塞直腸走私 下飛機就被抓

電池監管審查卡關 波音推遲向中交付飛機

相關新聞

陸5月救市新政頻出 百大房企銷售按年仍跌近34%

為搶救低迷許久的房地產市場，大陸在剛過去的5月接連推出多項新政。但根據大陸房地產研究機構克而瑞最新數據顯示，5月大陸百大...

對波音解禁？波音中國曝已恢復向陸交付飛機：對市場信心滿滿

波音中國總裁柳青近日表示，波音現在已經開始恢復向中國市場交付波音新的飛機，包括737 MAX和787夢想飛機。他還指，波...

不再審核購屋資格！蘇州推出新政「16條」 房市調控全面取消

大陸各地政府為救房市動作連連。蘇州2日宣布，該市房地產長效機制試點工作領導小組推出新政「16條」的通知，當中包括蘇州全市...

習近平問「獨角獸」怎變少 網酸：做大等著被國有嗎？

據美媒報導，中國國家主席習近平近日在山東主持企業家和專家座談會上，聽到有關創新與投資的發言時，習近平曾問「我們的獨角獸企...

歐盟若加徵關稅 中國電動車將少賺40億美元

歐盟正在就中國電動車進行反補貼調查，有消息傳出，雖然調查預定於今年11月結束，但很可能7月就開始對中國電動車加徵20%的...

陸官媒：若賴當局「一意孤行」 則ECFA危矣！

為表達對賴清德總統520就職演說的不滿，大陸宣布本月15日起中止134項台灣商品適用ECFA關稅減讓。大陸央視旗下微信公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。