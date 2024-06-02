對波音解禁？波音中國曝已恢復向陸交付飛機：對市場信心滿滿

波音中國總裁柳青近日表示，波音現在已經開始恢復向中國市場交付波音新的飛機，包括737 MAX和787夢想飛機。他還指，波音對市場的信心滿滿，也會一如既往地把中國市場作為波音的重中之重。

據深圳衛視微信公眾號，柳青受訪時表示，航空物流隨著中國民航業的發展而發展，波音對此產業的發展也給予極大關注和期望。「未來20年，中國或將需要超過8,500架新的民用飛機和價值5,500億美元的民航服務，中國的航空市場發展潛力巨大。」

柳青再指，接下來10年，波音預測中國整個運行的機隊規模，將從現在的4,300多架增長到6,000多架。他稱，波音對市場的信心滿滿，也會一如既往地把中國市場作為波音的重中之重，波音與深圳在低空物流方面有極大的合作機會。

另，在交付情形上，柳青透露進展順利，「實際上我們（波音）現在已開始恢復向中國市場交付波音的新的飛機」，其中包括737 ＭAX和787夢想飛機。他強調，會在保證品質的基礎上，把前述機型的飛機盡快地交付到客戶手中。

而針對中國商飛的「C919」機型加入航空業市場的競爭，柳青則表示，中國商飛取得一些成就，波音也樂見他們取得這些成果。他坦言，「波音公司跟中國商飛有著非常特殊的關係，可以說我們既是競爭者，又是密切的合作夥伴。」

據悉，波音和中國商飛此前在浙江舟山成立合資生產製造中心，這也是迄今為止波音在海外建立的唯一一個生產製造中心。

路透近期曾指出，由於大陸民航局對波音公司的駕駛艙錄音機（CVR）電池進行監管審查，該公司最近幾周推遲向中國交付的飛機。波音表示，美國聯邦航空總署已認證該系統，且該系統儲存的資料比過去的駕駛艙語音記錄器更多，並已被歐洲監管機構接受。

香港《信報》指出，波音737 MAX客機的一連串風波已讓不少航空公司2024年的計劃陷入混亂，導致許多航空公司的機隊和擴張目標出現變化。波音在2020年至2024年期間因737 MAX停飛事件，被迫暫停交付737 MAX飛機。

今年初，美國阿拉斯加航空公司一架737 MAX客機在飛行途中還發生艙門脫落事件。該事件發生後，波音向中國恢復交付737 MAX機型的飛機再度延遲。截至4月30日，波音已向大陸航空公司交付21架波音737 MAX。