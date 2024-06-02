快訊

強降雨炸全台！18縣市大雨特報 留意雷擊、強陣風

黃仁勳旋風 這大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

不再審核購屋資格！蘇州推出新政「16條」 房市調控全面取消

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
為搶救低迷的房市，蘇州宣布，全市範圍內不再審核購房資格。（中新社）
為搶救低迷的房市，蘇州宣布，全市範圍內不再審核購房資格。（中新社）

大陸各地政府為救房市動作連連。蘇州2日宣布，該市房地產長效機制試點工作領導小組推出新政「16條」的通知，當中包括蘇州全市範圍內不再審核購房資格。同時，在蘇州購買或擁有合法產權住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶，以及取消首套房及二套房個人房屋貸款利率下限。

據蘇州市政府微信公眾號「蘇州發布」消息，6月2日，蘇州市房地產長效機制試辦工作領導小組推出《關於進一步促進本市房地產市場平穩健康發展若干政策措施的通知》，即日起實施16條措施，加速建構房地產發展新模式，進一步滿足居民剛性和多樣化改善性住房需求。

通知提出，為降低成本，滿足合理住房需求，蘇州全市範圍內不再審核購房資格。實施換購房屋個稅退稅優惠（執行至2025年12月31日）；實施購房契稅補貼（執行至2024年12月31日），對購買新建商品住房的給予50%契稅補貼（最高不超過房屋契稅課稅依據的1%），對「賣舊買新」的實施分層次購房契稅補助。在蘇州購買或擁有合法產權住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶。

通知還一齣，取消首套房及二套房個人房屋貸款利率下限。商業銀行可依客戶風險狀況，自主確定每筆貸款的具體利率水準。首套房最低自備款比例由不低於20%調整為不低於15%，二套房最低自備款比例由不低於30%調整為不低於25%。

購屋人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首套住房認定。對在蘇州二孩及以上家庭辦理個人房屋抵押貸款時，在房屋套數認定時核減1套住房。

另，通知提到，下調個人房屋公積金貸款利率0.25個百分點。5年以下（含5年）及5年以上首套個人房屋公積金貸款利率分別調整為2.35%及2.85%。5年以下（含5年）及5年以上第二套個人房屋公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%及3.325%。

個人及家庭公積金貸款最高限額分別提高至人民幣120萬元和150萬元；二孩及以上家庭額度上浮30%；全日制普通高校本科以上學歷（在讀）、畢業10年內的高校畢業生及留學回國人員額度上浮50%。

此外，針對動態建立房地產項目「白名單」制度，通知指出，將推動符合「白名單」條件的項目「應進盡進」，商業銀行對合規「白名單」項目「應貸盡貸」，滿足在建項目合理融資需求。

套房 房地產 房屋 自備款

延伸閱讀

房地產是經濟成長的火車頭 也是年輕世代的壓力源

廣州首購屋 最低頭期款降至15%

戰火下房市旺 烏克蘭去年購屋增7成 1主因造成

上海9新政救房市 放寬非滬籍居民購房限制

相關新聞

陸5月救市新政頻出 百大房企銷售按年仍跌近34%

為搶救低迷許久的房地產市場，大陸在剛過去的5月接連推出多項新政。但根據大陸房地產研究機構克而瑞最新數據顯示，5月大陸百大...

不再審核購屋資格！蘇州推出新政「16條」 房市調控全面取消

大陸各地政府為救房市動作連連。蘇州2日宣布，該市房地產長效機制試點工作領導小組推出新政「16條」的通知，當中包括蘇州全市...

習近平問「獨角獸」怎變少 網酸：做大等著被國有嗎？

據美媒報導，中國國家主席習近平近日在山東主持企業家和專家座談會上，聽到有關創新與投資的發言時，習近平曾問「我們的獨角獸企...

歐盟若加徵關稅 中國電動車將少賺40億美元

歐盟正在就中國電動車進行反補貼調查，有消息傳出，雖然調查預定於今年11月結束，但很可能7月就開始對中國電動車加徵20%的...

陸官媒：若賴當局「一意孤行」 則ECFA危矣！

為表達對賴清德總統520就職演說的不滿，大陸宣布本月15日起中止134項台灣商品適用ECFA關稅減讓。大陸央視旗下微信公...

美考慮制裁大陸金融機構 陸方不滿「小院高牆」已成「大院鐵幕」

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）於當地時間5月31日表示，美國和其他國家可能因北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。