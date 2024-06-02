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陸5月救市新政頻出 百大房企銷售按年仍跌近34%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸5月百大房企銷售較前月微增，惟按年仍跌33.6%。（中新社）
大陸5月百大房企銷售較前月微增，惟按年仍跌33.6%。（中新社）

為搶救低迷許久的房地產市場，大陸在剛過去的5月接連推出多項新政。但根據大陸房地產研究機構克而瑞最新數據顯示，5月大陸百大房企實現銷售樓盤金額為人民幣3,224.1億元，仍年減33.6%。

克而瑞報告指出，5月大陸百強房企各梯隊銷售門檻較去年同期進一步降低，且門檻值均降至近年最低水準。其中，入門百強的銷售操盤金額門檻降低46.5%，至人民幣22.5億元。

報告提到，在供給層面，5月大陸重點30城新增供應946萬平方公尺，按月、按年降幅都 在兩成內。今年前五個月累計成交銷售額則為人民幣1.4兆元，按年減44%，降幅收窄2.5個百分點。

報告稱，目前大陸一線城市熱度轉降，按月、按年齊跌，僅北京因供應放量帶動成交按月微增1%，上海、廣州、深圳穩中有降；二、三線城市成交則緩步復甦，按月增6%，按年降34%。

此外，克而瑞認為，6月將是大陸房企年中衝刺節點，加上官方於5月推出系列房地產鬆綁新政，預計6月成交總量或將穩中有增，絕對量有望創下年內新高。

人民幣 房地產 門檻

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