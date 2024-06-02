調查：歐盟若加徵關稅 中國電動車出口將減1300億

歐洲聯盟如何決定對中國電動車徵稅備受關注；德國研究指出，如果歐盟最終加徵20%關稅，估計中國對歐盟電動車出口將減少12.5萬輛，價值將近40億美元（約新台幣1300億元）。

美國之音今天報導，德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）5月31日公布研究顯示，如果歐盟最終確定對從中國進口的電動車加徵20%的關稅，估計自中國進口的電動車數量會銳減25%。

而依照2023年歐盟從中國進口50萬輛電動車的數據推算，意味著歐盟加徵關稅後，中國對歐盟電動車出口將減少12.5萬輛，價值將近40億美元。

報告指出，中國進口車的減少大致上將由歐盟自己電動車產量的增加來填補，但這有可能導致終端消費者用戶需要支付更高的價格。

基爾研究所貿易政策研究中心主任辛茲（JulianHinz）說，對消費者而言，這可能導致電動車價格飆升，因為歐盟自己的電動車由於能源和材料價格、特別是明顯高出許多的勞工成本而導致生產成本遠高於中國。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）原本預計在6月5日前決定是否對中國電動車徵收暫時性關稅。但路透社引德國「明鏡周刊」近日報導指出，為避免影響6月6日至9日的歐洲議會選舉，將推遲到選舉後再決定。

另歐洲政治新聞網Politico.eu披露，中國商務部已致函歐盟，針對近期對中國電動車的反補貼調查恐引貿易戰表達不滿並要求調整，否則將打擊歐方的航空與農產作為報復。