陸官媒：若賴當局「一意孤行」 則ECFA危矣！

為表達對賴清德總統520就職演說的不滿，大陸宣布本月15日起中止134項台灣商品適用ECFA關稅減讓。大陸央視旗下微信公眾號《日月譚天》指出，ECFA早收清單是在兩岸關係正向發展之下，大陸對台灣的讓利。大陸此次進一步中止ECFA部分產品關稅減讓，宣示了惠台政策決不能被用來搞台獨的堅定態度。文章並警告，如若賴清德當局無視民意、不知悔改、一意孤行，「則ECFA危矣！」

《日月譚天》1日深夜發文稱，大陸此次進一步中止ECFA關稅減讓意味著幾點：一是對賴清德「台獨自白」的強力反制；二是對民進黨「以怨報德」的當頭棒喝；三是對下一步反獨促統的清晰訊號。

文章指出，去年底大陸中止ECFA項下12個稅目產品關稅減讓，實際即是對民進黨執意搞台獨的警告。然而，民進黨不僅未自省還變本加厲，「最可惡的是，賴清德一上台就猖獗挑釁，大陸方面再次出手理所當然。」

《日月譚天》表示，ECFA實施後，兩岸貿易額從2010年1,453.7億美元增至2022年3,196.8億美元；截至去年底，在貨物貿易領域，ECFA給予台灣的關稅優惠超過101億美元，是台灣對大陸累計減免關稅的10倍多。

文章引述專家說法稱，大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓，宣示惠台政策絕不能被用來搞台獨的堅定態度，是對民進黨「以怨報德」的一記重錘。從兩次中止關稅減讓就能看出，「大陸牢牢掌握著兩岸關係發展的主導權與主動權」。

《日月譚天》指出，大陸去年的「警告」所涉及範圍和價值相對有限，是考慮到對台灣民眾和相關產業影響而展現出的「善意」，但民進黨對大陸的「警告」未有回應，賴清德520講話台獨立場更加激進冒險，大陸因此公布第二批品項，「責任完全在民進黨當局」。

《日月譚天》強調，大陸正依自己的節奏，加大對台獨勢力的懲戒。值得注意的是，儘管這次大陸中止關稅減讓的產品數量有所增加，但也只是將「優惠」收回，並非禁止進口等懲罰措施。「這顯示大陸考慮到島內民眾和相關產業的福祉，反應仍較克制，也還沒有完全沒收民進黨當局調整兩岸政策的機會。」

文章最後警告，大陸的善意不會無限延續。「賴清德之流再不警醒，大陸反『獨』工具箱準備充足，必將進一步予以嚴懲」；「如若賴清德當局無視民意、不知悔改、一意孤行，則ECFA危矣，島內經濟危矣，台海危矣！」