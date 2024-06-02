大陸外銷 預期將寫佳績

大陸海關總署預計7日公布5月進出口外貿數據，4月按美元計價的出口金額年增1.5%、進口年增8.4%，進出口金額年增率均由負轉正，且超市場預期，機構分析認為，在去年出口低基數作用，加上全球製造業或進入上行周期，5月出口年增率將延續4月趨勢，會有不錯表現。

信達證券分析，扭轉大陸4月出口負增長局面主要來自兩因素，一是低基數提振，二是全球製造業溫和補庫下，外需逐步恢復，而這股勢力有望延續到5月。

另外，從5月高頻數據觀察：從港口吞吐量來看，截至5月19日，近四周交通運輸部監測的港口累計完成貨物、集裝箱吞吐量分別較去年同期增6.6%、8.8%，均較4月末提升。

海外需求方面，5月美國製造業PMI初值回升0.9個百分點，至榮枯線以上；5月歐元區製造業PMI初值回升1.7個百分點至47.4。顯示歐美的製造生產逐步回溫；5月前20日（工作日）韓國出口年增17.7%，高於4月的12.35%。

此外，出口運價上，4月中旬以來，中國出口集裝箱運價指數連續六周提升，累計上漲17.2%。