不得再研究新冠疫情？大陸國內期刊停收相關論文

有大陸網友30日在小紅書發文指出，自己的論文因期刊表示不收新冠類稿件，無法刊用。有網友回應稱，大陸的國內期刊至少從半年前開始就已經不收新冠相關的論文。

據推特「李老師不是你老師」，該名網友發文提供期刊回信，提到不再收新冠類稿件，他提問，國內期刊是否不再收新冠文章了。

有網友指出，從去年10月以來就發不了；有網友提到，現在能查找到的論文，至少都是半年前投稿，現在投稿的可能都不會再接收；也有網友分享，自己在論文摘要寫到「公共衛生事件、後疫情時代」，在匿名審查階段，就被要求將相關字眼全部刪除。

該名網友之後表示，發文的目的，是希望能讓還在進行相關主題的研究者考慮目前情況，即時止損，他自己也不打算因為沉沒成本繼續投入時間，「即使在網路上還能看到一點相關主題的論文，但都已經是過去式，往後應該只會越來越少。」

另有一位網友在微博回應，指出國內對敏感的事情管控嚴格。他表示，曾看過一則與民族相關的貼文，引用一篇寫的不錯的論文，「結果搜尋時發現在各個文庫上都搜不出來，那篇文章就那樣靜悄悄的消失了。」