中國近千萬青年投入做直播 98%恐難以溫飽

中國網路直播盛行，中國學者文章指出，有1508萬人把直播當成主業，但可能有98%的人連溫飽都有困難。且業界人士指出，素人爆紅的現象多有團隊操作，中國經濟下行之際，直播產業前景不看好。

中國人力資源社會保障部5月24日發布公示，增加19個新職業，其中備受矚目的一個是「網絡（網路）主播」。陸媒指出，為主播「正名」有助於消除社會「不務正業」的職業偏見。

美國之音1日報導，在中國經濟下行的情況下，越來越多想「躺平」的年輕人加入直播主的行列。官媒環球時報4月初刊登中國科學院大學經管學院教授呂本富的文章指出，截至去年底，中國短影音帳號達15.5億個，有1508萬人把直播當成主業。

文中分析，目前超過6成的直播主是18到29歲年輕人，調查顯示，其中95.2%的人月收入不到人民幣5000元（下同，約新台幣2萬2400元），月入10萬以上的僅占0.4%。這意味著2%的直播主賺走80%的錢，剩下98%的直播主可能連溫飽都有困難。

報導提到，曾是自媒體工作者的北京蘇小姐表示，全民網紅時代早已過去，加上大環境趨勢和經濟下行，靠自身暴富可能性很小。她透露，草根崛起或是素人爆紅，背後都有團隊在操作。

例如5月中在抖音爆紅的直播主郭有才，他一身復古裝扮，在中國山東荷澤南站前直播翻唱90年代華語歌曲「諾言」，短短10天粉絲突破1000萬人，最高收入一天超過380萬。甚至「一個人帶火一座城」，讓這座山東小城變成每天40萬人造訪的旅遊熱點，當地政府為此緊急修路，並派出3輛轉播車。

然而郭有才的爆紅前後僅10天，微博熱搜出現「必須割掉危害孩子這顆全民網紅毒瘤」，質疑他「群魔亂舞」式的直播是社會毒瘤。荷澤官方不得不出手整治，公告禁止在車站附近從事文娛活動，郭有才隨後宣布短期停播。

報導引述台灣創意點子數位公司創辦人陸意志指出，像郭有才這種現象級網紅的激勵故事，就是平常幕後推手打造頂級素人常見的劇本，「越接近平凡，越一夜成名，越努力向上，越能得到多數共鳴。」他的故事告訴底層或中下階層的人，只要肯努力就有機會。

曾在上海擔任企業媒體公關多年的Jerry觀察到中國年輕人抱持好高騖遠或是躺平的心態，看網路直播主賺錢快，就一窩蜂跳進去。不過他說，剛出社會的新鮮人平均月薪4000到5000元，抖音刷流量一人能賺8角，若直播拿到高價打賞，與平台分潤，確實比一般工作容易賺錢。

不過Jerry也提到中國經濟每況愈下，直播主帶貨業績不好，收入也大減，他並不看好中國直播產業的未來發展。