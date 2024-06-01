中國疫後復甦緩慢 台資餐飲、零售品牌爆閉店潮

中國疫後經濟復甦緩慢，在對岸經營餐飲、零售事業的台灣連鎖品牌，近年陸續爆閉店潮。業界分析，中國市場原本就競爭激烈，台灣品牌經濟規模比不上對手，面臨景氣寒冬，瘦身或撤出中國市場，恐是現階段最佳解方。

疫情過後，中國市場迎來的不是內需爆發，而是嚴峻的經濟環境，消費力道復甦緩慢，餐飲、零售產業首當其衝，布局兩岸的台灣餐飲集團都明顯感受「台灣熱、中國冷」的狀況。

對照10年前，許多台灣連鎖品牌紛傳西進中國捷報，近幾年取而代之的消息是撤出中國、瘦身閉店。盤點產業現況，已有不少台灣餐飲業者逐步撤出中國市場，例如八方雲集、瓦城、摩斯漢堡（安心食品）等。

八方雲集2022年關閉福建所有店點，全面撤出中國市場；擁有手搖飲品牌快樂檸檬的雅茗-KY則處分中國事業70%股權；瓦城2023年關閉在上海最後的2個據點，3家業者不約而同轉向聚焦美國市場發展。

在台灣、中國等海外市場經營摩斯漢堡的安心食品日前也決議，裁撤與日本摩斯漢堡合資的廈門海外事業，形同逐步撤出中國。

此外，餐飲集團王品、旗下有85度C的美食-KY、以及乾杯集團等，則持續針對中國據點汰弱留強，將現有規模瘦身，靜待春燕再來。

王品集團採取持盈保泰策略，在今年前4月已在中國關閉10家店，包括王品牛排3家、西堤4家，還有2021年推出的四川火鍋「西川霸牛」和2023年第4季推出的「廢成都火鍋」、2018年創立的「北島鮨鮮」等品牌，都已悄悄熄燈，目前集團在中國還有88家分店。

乾杯去年收掉中國3家虧損店家，今年第1季再關閉3家分店，繼續關閉不良分店，精簡營運規模，目前中國大陸店數還有17家。

在零售市場方面，中國超市近年出現很大變化，中國大潤發、家樂福過去遍地開花，近期卻出現倒閉潮；山東統一銀座曾是濟南最大的連鎖超市，是由統一超商與山東銀座商城合資成立，不過近年皆虧損，也讓統一超決定在今年4月退場，以後超市資源將集中在上海和浙江7-ELEVEN。

而成立半世紀的台灣童裝品牌麗嬰房受少子化、電商衝擊，連年虧損，兩岸店數從千家規模一路縮減，目前剩不到4成；去年兩岸關了88個據點，今年會在中國加大關店力道，預估會只剩一半店點，也就是再關掉約百家，剩下約百家店。

產業界高層私下對中央社記者表示，中國市場消費力道下滑，大不如從前，以前是大小業者雨露均霑，現在連大型集團也撐不住，小業者的生存更難；有的品牌選擇瘦身求生，有的乾脆撤出中國市場，「降低虧損，可能是現階段最佳解方」。

另有餐飲業者說，台灣許多品牌過去紛紛登陸取得入場券，但幾乎沒有出現撼動市場的大品牌誕生，原因是「在中國市場，必須擁有的經濟規模和資本實力，大到讓人難以想像」。

他表示，在中國經營事業，不是以省為單位，而是華北區、華南區等大區域的概念，小型連鎖集團的採購實力遠遠跟不上，且中國精華區的租金超高，成本分散能力再再考驗業者。

業者表示，在中國只要某個產品、餐飲品牌爆紅，對手很快就可以如法炮製，獨創的優勢不再，也很難以小搏大，形成產品及品牌發展上的阻礙。