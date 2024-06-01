不服從糧食調度可罰200萬 陸《糧食安全保障法》今施行

大陸1日正式施行《中華人民共和國糧食安全保障法》，對節糧減損的重點領域和環節做出制度性規範，並設定法律責任，明確政府及其部門節糧減損責任。路透指出，該法旨在實現大陸主食「絕對自給自足」，降低其對海外採購的依賴。

《中華人民共和國糧食安全保障法》涉及範圍包括耕地保護、糧食生產、糧食儲備、糧食流通、糧食加工、糧食應急、糧食節約、監督管理及法律責任等多個面向。

法條指出，若在糧食緊急狀態發生時，不服從政府統一指揮和調度，視情節輕重，對單位的罰款金額為人民幣2萬到200萬之間，對個人的罰款金額為人民幣2000元到20萬元不等。

據央視報導，大陸國家糧食和物資儲備局法規體改司司長韓繼志表示，糧食節約需要全社會共同努力。糧食生產者要加強糧食作物生長期保護和生產作業管理；食品生產經營者依法引導消費者合理消費，防止和減少糧食浪費。

他也指出，公民個人和家庭要培養形成科學健康、物盡其用、杜絕浪費的良好習慣，減少糧食損失損耗。此外，還要開展節約糧食知識普及和宣傳教育，引導形成愛惜糧食、節約糧食的良好風尚。

路透引述分析師觀察，該法律措辭含糊，可能不會對中國如何提高糧食生產產生重大影響；一位農業分析師則表示，該法沒有改變當地官員的現實處境，他們已經面臨著實現糧食安全的巨大壓力。

此前，大陸國務院總理李強於今年3月主持召開國務院常務會議，討論通過《新一輪千億斤糧食產能提升行動方案（2024－2030年）》，當中指出保障糧食安全是頭等大事，要全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，牢牢掌握糧食安全主動權。

據金融時報此前報導，為確保糧食「自給自足、絕對安全」，截至2022年，中國各地政府自2021年已徵收超過170,000公頃的土地，德國哥廷根大學農業經濟學教授于曉華告訴金融時報記者，「中國正在為最壞的情況做準備，即無法從國外購買任何食品，當局希望靠徵收行動，提高國家的糧食自給自足率。」