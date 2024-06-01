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恒大地產 遭重罰183億 續查會計機構

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

在事先告知書發布兩個多月後，大陸證監會對恒大地產以及其創辦人許家印重罰昨天出爐。證監會昨天宣布，對恒大地產集團涉及債券欺詐發行及訊息揭露違法作出最嚴處罰，對恒大地產重罰人民幣四十一點七五億（約一八三億新台幣），對時任董事長許家印重罰四千七百萬（約二億新台幣）。

許家印除了人民幣四千七百萬元「頂格罰款」，也被終身禁入證券市場。

證監會同時指出，正推動對相關仲介機構的調查，雖然證監會並未具體點名，但是四大會計師事務所之一的普華永道（Pwc）與恒大地產曾經保持十四年的合作關係。普華永道曾對恒大地產二○一九、二○二○年年報出具了標準無保留意見的審計報告。而這兩年正是恒大地產業績造假高峰。

金融界報導，證監會認定，二○一九年至二○二○年期間，恒大地產透過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。

台幣 恒大 許家印

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