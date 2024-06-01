騰訊AI助手上架 拚當超級App

大陸科技巨頭騰訊正式發布基於混元大模型的面向消費者端（C端）的AI助手「騰訊元寶」，目前已經上架應用寶、小米、華為、vivo、OPPO、蘋果 App Store 等應用商店。在商務場景上，提供AI搜索、AI總結、AI寫作等核心能力。外界關注騰訊元寶有望成為「超級App」。

同時，騰訊元寶面向日常生活場景上，新增創建個人智能體等玩法。目前騰訊內部有超600個業務及場景接入騰訊混元。

值得注意的是，騰訊元寶核心競爭力建立在騰訊生態上。就AI搜索，騰訊元寶接入微信搜一搜、搜狗搜索等搜尋引擎，並透過AI搜尋增強，提升時新類和知識類問題效果。內容覆蓋微信公眾號等騰訊生態內容及互聯網權威信源。

一般而言，超級App意指廣泛的用戶基礎、豐富的功能以及強大的用戶黏性。而騰訊作為大陸領先的網路企業之一，擁有龐大的用戶群體和豐富的網路產品經驗。在騰訊基礎下，騰訊元寶有機會成為超級App。

截至2024年4月，大陸的大模型數量已近200個，通用大模型數量40個左右。

大模型App或AI助手成為眾多網路公司爭相加入的賽道，此前抖音旗下AI工具「豆包」已經開放下載，向用戶提供多項AI服務。事實上，在大模型進度上，騰訊算發展較慢，騰訊混元大模型至去年9月發布，不過至今參數規模已從千億升級至萬億（兆），預訓練語料從兆級升級至7 兆tokens，並升級為多專家模型結構（MoE），整體性能相比Dense 版本（稠密版本）提升超50%。