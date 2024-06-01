陸製造業PMI意外萎縮 5月數據降至49.5

陸製造業PMI 圖／經濟日報提供

大陸國家統計局昨（31）日公布5月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，比前月下降0.9個百分點，製造業景氣重陷收縮區間；非製造業PMI報51.1，回落0.1個百分點。兩項數據均遜於市場預期。

據《21世紀經濟報導》報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，5月PMI指數重回榮枯線（50）之下，既有「五一」小長假因素對按月調查的影響，也表明經濟回升動能仍然不足。要高度重視需求不足導致的預期減弱，生產投資活動趨降的態勢。

從生產端看，5月生產指數為50.8，比前月下降2.1個百分點，但仍高於臨界點，製造業企業生產繼續保持擴張。新訂單指數為49.6，低於前月比較1.5個百分點，市場需求有所放緩。主要原材料購進價格指數、出廠價格指數有所回升。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，從行業看，通用設備、鐵路船舶航空航太設備、電腦通信電子設備等行業生產指數連續三個月位於擴張區間，企業產能釋放較快；紡織、化學纖維及橡膠塑膠製品等行業生產指數降至收縮區間，企業生產有所放緩。

中國物流資訊中心分析師文韜分析，在諸如大規模設備更新和消費品以舊換新等政策組合拳的帶動下，企業生產意願繼續上升，5月份生產指數雖較上月下降2.1個百分點，但仍在擴張區間，顯示製造業生產增速雖有所放緩，仍保持上升勢頭。相較之下，需求端表現則略顯疲弱。5月新訂單指數為49.6%，低於上月1.5個百分點；新出口訂單指數為48.3%，較上月下降2.3個百分點，均位於收縮區間。

分析人士指，要持續高度重視需求不足導致的預期減弱，後續政策仍需加強對需求端的刺激，此外密切關注地緣政治衝突對國際供應鏈和外貿的影響。

對於後續走勢，財信研究院副院長伍超明指出，短期內製造業PMI不會有很大改善，當前內外需偏弱不利於企業的生產預期，而且隨著進入夏季，高溫多雨天氣不利於工業生產。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，目前製造業部門庫存持續下降，終端需求復甦會逐步向上游傳導。宏觀政策重心也會繼續偏向於促消費和內需，首要任務還是落實已發布政策，把促消費與擴大內需戰略相結合，推進重大重點專案落地實施，因城施策用足穩房市政策組合拳，降低消費、投資融資成本。