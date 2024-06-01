兩岸人物／吉利創辦人 磨難當財富

大陸汽車製造商吉利控股集團旗下高端純電動車品牌極氪（Zeekr）日前在美國紐交所掛牌上市，股票代號為「ZK」，同時這也是兩年多來大陸企業在美股最大規模的IPO上市案，也是史上最快IPO的大陸新能源車企。

而極氪重啟上市之路，背後的大推手即是素來在大陸汽車產業界，以擅長資本運作聞名的吉利集團創辦人--李書福。

李書福小檔案 圖／經濟日報提供

據界面新聞報導，此次極氪重啟赴美上市，這也顯示李書福收穫其第九家上市公司。

細數李書福在資本市場上的運作，多年前他曾完成吞下瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo）的「壯舉」，並且藉收購、入股、內部孵化等方式，來打造其龐大的上市公司版圖。

據了解，資本市場上，有李書福或吉利背景的上市公司主要包括吉利汽車、Volvo、極星汽車、路特斯、億咖通、錢江摩托、漢馬科技、力帆科技等八家企業，集中在汽車、機車、汽車智慧科技等領域。

李書福，1963年生於浙江台州。

1984年起從開照相館再到生產電冰箱零件起步，一路遭遇各種阻礙，甚至技術多次被同行抄襲，但他沒有放棄仍不斷創業，最後在1997年進入汽車業，靠造車一舉成名，現資產總值約人民幣2,000億元，員工數超過12萬人。

此外，吉利控股集團已連續11年名列「財富」世界500強。2017年李書福首度進入胡潤百富榜前10名，隨後2024年3月底，在胡潤研究院發表的《2024胡潤全球富豪榜》裡以人民幣1,600億財富排名第74位。

在從商超過40多年的時間裡，白手起家的李書福對自己的個人成功有獨到看法。2018年時，李書福在「台州日報」撰文表示，「磨難經驗是寶貴的財富」，並稱發現「做牛」就是成功關鍵。

李書福自小就利用暑假靠放牛賺錢，他直言自己就是一個「放牛娃」，而這種經驗對他往後的創業之路產生巨大影響。

「從牽牛的實踐中悟出一些道理，與牛溝通交流，彈琴的方式很難奏效，只要方法得當，態度真誠，就會實現有效溝通。」

李書福說，「小時候的我就是騎在牛背上，一邊請牛吃草，一邊看書學習，完全可以實現合作多贏。」在全球經濟整合的今天，跨文化融合，跨區域合作，跨業態協同，都是企業界必須面對的現實，只要能夠實現合作共贏，什麼模式都可以討論。「人與牛之間都可以合作得很好，人與人之間為什麼不能坦誠相處呢？」

李書福強調，「我很願意做牛」，因為只要有少吃，就會幸福。而牛吃進去的是草，擠出來的是奶，很有價值貢獻感。

同時，牛可為農民耕地，給農民帶來快樂，很有成就感。而牛總是有人幫助牽著鼻子，不會走錯方向。「牽牛的我能有今天的日子，已感激不盡。」