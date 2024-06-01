兩岸人物／小紅書CEO 向商業化靠攏

毛文超小檔案 圖／經濟日報提供

與抖音、快手相比，已被列入「慢」公司的「中國版Instagram」之稱小紅書，這兩年明顯著急了，為了改變現狀，小紅書放手一搏，選擇向商業化靠攏，2023年至今，不僅高層頻頻換將，引進多名大廠高管，還逐步致力電商業務，背後推手是一向低調、佛系的CEO毛文超。

現年39歲的毛文超，上海交通大學畢業前，同時拿到麥肯錫和貝恩諮詢的實習機會,最後畢業留在了貝恩諮詢。2年後，加入了一家私募基金公司，開始從事投資工作。

工作了4年後，毛文超被史丹佛大學MBA的錄取。2013年，他回到上海，拿到真格基金徐小平等天使投資的啟動資金，創立小紅書。

第一財經日報報導，毛文超曾在去年8月2日，在內部進行十周年演講，他提到「優秀的科技公司很多，小紅書存在的意義是什麼？中國並不缺優秀甚至卓越的互聯網公司和科技公司。」

在演講中毛文超還認為，小紅書既希望保留匠人之心，也希望運用技術和資料的力量，讓更多用戶感受到生活之美。因此，小紅書存在的意義是，「以科技為筆，以人文精神為墨，勾畫人間煙火氣」。

對比大舉進攻直播帶貨的抖音和淘寶，小紅書的電商生態相對貧瘠。直到2023年，小紅書確定了「買手電筒商」的道路，全力押注電商業務，並且找到了獨屬於小紅書的直播帶貨風格。

36氪報導，在組織架構上，小紅書將直播業務部門與電商業務部門，整合成為全新的交易部，成為與社區部、商業部平行的一級部門。隨後，小紅書接連關閉了「小綠洲」、「福利社」兩大平台，砍掉了不賺錢的自營電商業務。

同時，小紅書還孵化出了董潔、章小蕙、伊能靜等極具平台特色的主播，為小紅書的電商業務帶來了可觀的增長。

英國「金融時報」報導，2023年小紅書營收37億美元，年增85%；淨利5億美元，而上一年同期淨利虧損約2億美元。同時，這也是小紅書創立至今十年來首次轉虧為盈。