快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

中國重罰恆大190億元 許家印終身禁入證券市場

中央社／ 台北31日電
中國恆大。(路透)
中國恆大。(路透)

中國證監會今天宣布，對恆大地產集團涉及債券欺詐發行及訊息揭露違法作出最嚴處罰，分別對恆大地產及創辦人許家印重罰人民幣41億7500萬元（下同，約新台幣190.8億元）和4700萬元。

中國證監會官網31日公布，針對恆大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出行政處罰決定，責令恆大地產改正、給予警告併罰款41億7500萬元。

恆大地產時任董事長、實際控制人許家印則被處以頂格罰款4700萬元，並終身禁入證券市場。

中國證監會認定，2019至2020年期間，恆大地產透過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場欺詐發行債券，並且所披露的相關年度報告存在虛假記載。

同時，恆大地產還存在未按期披露定期報告、未依規定披露重大訴訟仲裁、未依規定披露未清償到期債務情況等行為。

中國證監會表示，罰款額度是依恆大地產欺詐發行債券所募集資金的20%計算，並就訊息揭露違法處以頂格罰款，是「開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度」，既依法從重從嚴懲處財務造假，又充分考慮恆大地產債券規模及「保交房」等全局性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果相統一。

中國證監會還表示，正推進對相關仲介機構的調查。

據陸媒界面新聞，恒大地產集團相關負責人接受採訪表示，公司目前仍全力推進保交樓等重點工作，目前全國範圍內保交樓項目已經完成超過80%，公司將全力配合證監會等監管部門做好後續工作。

罰款 許家印

延伸閱讀

食品股衝鋒 福懋油創5年新高、統一大漲逾3%

甜點控幸福開吃！ 「真の布丁蛋糕」塞了整顆統一大布丁 「方塊可頌蛋塔」一出爐就秒殺

債券投資 下半年亮點

恒大財報造假案 普華永道面臨45億元罰款

相關新聞

中國重罰恆大190億元 許家印終身禁入證券市場

中國證監會今天宣布，對恆大地產集團涉及債券欺詐發行及訊息揭露違法作出最嚴處罰，分別對恆大地產及創辦人許家印重罰人民幣41...

福建踩線團延後 陸國台辦：一貫支持旅遊在內兩岸交流

大陸福建赴馬祖旅遊踩線團，原定6月10日出發，但30日傳出因端午節而延後，對於外界擔心受到兩岸關係影響，大陸國台辦強調，...

陸電動車面臨千億元電池退役潮 「化廢為寶」難題多

隨著近年電動車產業蓬勃發展，大陸正迎來巨量的電池退役潮，對力促「綠色低碳」轉型的北京當局來說，成為一大考驗。數據顯示，到2030年，大陸動力電池回收量將達到350萬噸，其市場規模將突破千億元。但陸媒報導也稱，因市場定價混亂等影響，大陸動力電池回收行業一度大起大落，數萬家「小作坊」哀鴻遍野，有人兩個月就賠掉人民幣300萬元。

中國法院宣判：「蘋果稅」壟斷案 不成立

被視為中國反壟斷第一案、首例消費者指控「蘋果稅」壟斷案一審在29日宣判，狀告蘋果的中國消費者金某敗訴，法院駁回原告關於停...

先顧自家選舉 歐盟擱置對中電動車課稅

歐洲執行委員會自去年10月開始，以抽樣方式對比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國電動車企啟動反補貼調查，原訂6月5日公布是...

關係回溫 中取消澳洲5牛肉商進口禁令

中國海關總署進出口食品安全局29日晚在網站上更新「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，澳洲之前被禁的5家肉類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。