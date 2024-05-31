中國重罰恆大190億元 許家印終身禁入證券市場

中國證監會今天宣布，對恆大地產集團涉及債券欺詐發行及訊息揭露違法作出最嚴處罰，分別對恆大地產及創辦人許家印重罰人民幣41億7500萬元（下同，約新台幣190.8億元）和4700萬元。

中國證監會官網31日公布，針對恆大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出行政處罰決定，責令恆大地產改正、給予警告併罰款41億7500萬元。

恆大地產時任董事長、實際控制人許家印則被處以頂格罰款4700萬元，並終身禁入證券市場。

中國證監會認定，2019至2020年期間，恆大地產透過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場欺詐發行債券，並且所披露的相關年度報告存在虛假記載。

同時，恆大地產還存在未按期披露定期報告、未依規定披露重大訴訟仲裁、未依規定披露未清償到期債務情況等行為。

中國證監會表示，罰款額度是依恆大地產欺詐發行債券所募集資金的20%計算，並就訊息揭露違法處以頂格罰款，是「開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度」，既依法從重從嚴懲處財務造假，又充分考慮恆大地產債券規模及「保交房」等全局性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果相統一。

中國證監會還表示，正推進對相關仲介機構的調查。

據陸媒界面新聞，恒大地產集團相關負責人接受採訪表示，公司目前仍全力推進保交樓等重點工作，目前全國範圍內保交樓項目已經完成超過80%，公司將全力配合證監會等監管部門做好後續工作。