中國擬禁止汽車單踏板完全煞停 衝擊電動車續航

中國工信部27日發布意見徵求稿，為避免駕駛在緊急剎車誤踩油門，對於具有電力再生剎車系統的汽車，擬禁止透過鬆開油門達到完全煞停。這意味中國將率先禁止使用單踏板模式煞停，勢必衝擊電動車續航力，龍頭特斯拉首當其衝。

當前純電動汽車都具備單踏板（One-pedal）模式，駕駛踩油門會前進，鬆油門就會減速，並在減速的時候進行動能回收，不僅可增加續航力，也具有煞車的效果；駕駛若選擇最強回收力道，鬆油門可完全煞停。許多車廠甚至標榜開電動車不必踩剎車，但這也增加安全疑慮。

中國工業和信息化部27日發布公告，就「乘用車制動系統技術要求及試驗方法」等5項強制性國家標準公開徵求意見，意見徵求至7月27日止。

「徵求意見稿」對裝備電力再生式制動系統的車輛的附加要求增加如下條款：對於A型及同時具有A型和B型電力再生制動系統（electric regenerative brakingsystem）的車輛，在前進檔下透過鬆開加速踏板實現的制動作用不能使車輛減速至停車。

「徵求意見稿」指出，近年來隨著A型電力再生式制動系統技術應用的逐步廣泛，由於駕駛長期透過控制加速踏板來實現制動停車，可能會導致養成相應的駕駛習慣，在緊急制動工況下出現誤踩等誤用的情況。

「徵求意見稿」說，為明確A型電力再生作為一種輔助制動的定位，在經過充分行業調研和討論的基礎上提出該要求，旨在引導駕駛養成良好的駕駛習慣，保證行車安全。並考慮行業技術和產品現狀，此條款給出單獨的過渡期時間。

中國「汽車之家」發文指出，A型電力再生式系統不屬於行車制動的電力再生式制動系統，即透過鬆開加速踏板進行動能回收；B型電力再生式系統屬於行車制動的電力再生式制動系統，即透過踩下剎車踏板進行動能回收。簡單來說，新規實施後，鬆開加速踏板還是可以動能回收，車輛還是會減速，但必須補一腳剎車才能停住，不踩剎車不會停住。

據新浪科技，對於中國工信部擬出新規，不少汽車博主將其解讀為，規定正式實施後，特斯拉的單踏板模式將被禁止，想剎車得踩剎車踏板。對於網傳解讀，特斯拉中國未予置評。特斯拉客服表示，特斯拉的車輛沒有單踏板模式，它的功能叫動能回收。

根據官網簡介，特斯拉電動車具備「動能回收制動」，駕駛的腳離開加速腳踏時，動能回收制動都會降低車輛的速度，並將全部剩餘電量回饋給電池。只要駕駛能預測將要停車，並減緩或鬆開加速腳踏壓力以降低車速，便可利用動能回收制動增加行車里程。

在此之前的2021年1月，特斯拉透過軟體升級，改變駕駛的開車習慣，強制使用者只能使用單踏板模式。官方宣稱這不但能增加8%至15%的續航里程，還能減少剎車片磨損。

不過在2023年5月，中國市場監督管理總局曾對超過110萬輛在中國大陸銷售的特斯拉汽車發布召回令，召回原因為沒有允許駕駛選擇動能回收制動策略；同時，對駕駛長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒，以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱憂。

此外，社交平台也頻傳電動車被追尾的車禍，多指向駕駛使用單踏板模式剎車，尾部剎車燈不會亮起，造成後方車輛反應不及追撞。