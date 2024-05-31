福建踩線團延後 陸國台辦：一貫支持旅遊在內兩岸交流

大陸福建赴馬祖旅遊踩線團，原定6月10日出發，但30日傳出因端午節而延後，對於外界擔心受到兩岸關係影響，大陸國台辦強調，「一貫支持包括兩岸旅遊在內的兩岸各領域交流合作，樂觀其成」。

大陸文旅部副部長饒權4月28日公開宣布要率先開放福建民眾到馬祖旅遊，國台辦發言人陳斌華也於15日表示，「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團赴馬祖踩線，但是30日緊急暫停，傳出是因為陸方評估後決定先踩剎車。

對此，本報記者30日晚間詢問大陸國台辦，大陸國台辦則於31日下午回覆指出，據了解，由於今年福建省福州市在端午節期間將舉辦重要節慶活動，該活動日期與福州旅遊協會考察團的原計劃行程衝突，故決定赴馬祖考察活動延期舉行。關於延期後的具體日期，確定後會通知台方。

大陸國台辦強調，「我們一貫支持包括兩岸旅遊在內的兩岸各領域交流合作，樂觀其成」。

此前在30日晚間，本報記者致電福州市旅遊協會會長韓鳴，他也表示延後是因為遇上了傳統節日，當地旅遊業者忙不開身，但是他強調最終「肯定會出發」，因為雙方意願都很強。