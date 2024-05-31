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歐盟推遲決定中國電動車關稅 北京籲終止調查

中央社／ 台北31日電

路透社29日報導，歐盟將推遲決定是否對中國電動車加徵關稅。中國官媒環球時報報導，中國外交部發言人毛寧30日於例行記者會上稱歐盟的調查存在不合理做法，敦促歐方盡快終止調查。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）原本預計在6月5日前決定是否對中國電動車徵收暫時性關稅。路透社引德國「明鏡周刊」報導指出，為避免影響6月6日至9日的歐洲議會選舉，將推遲到選舉後再決定。

路透稱，消息人士透露新的加徵關稅臨時公布日期可能是在6月10日。歐洲聯盟執行委員會發言人則表示日期尚未確定。

路透社29日另一則報導還指出，歐盟過去對從中國進口的其他產品發起的反補貼調查，被調查的企業徵收9%至26%的關稅。分析師認為對電動車加徵的關稅大致會在這個範圍內。這些關稅將從7月初開始徵收，並可追溯適用於3個月前。

環球時報31日報導，毛寧於30日記者會上回答相關詢問時再次強調，這起反補貼調查的實質是貿易保護主義。歐方在調查中存在許多不合理、不合規的做法，指控所謂中國「補貼」項目也站不住腳。

報導指出，北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建表示，最近幾天，德國方面密集發聲，希望在電動汽車問題上採取一些措施，避免發生貿易戰。這種表態可能對歐盟推遲公布調查結果產生了一定影響。

歐盟 電動汽車

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