美中防長結束會晤 就台海及南海問題交換意見

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和大陸國防部長董軍今日下午1時在新加坡香格里拉大酒店舉行會晤，大陸國防部發言人吳謙於會後報告，中美軍方高層就兩國關係、台灣、南海問題交換意見。

據新加坡《聯合早報》報導，中美防長會晤結束，會議持續約1小時10分鐘左右，比原定安排多10分鐘。董軍在2時10分左右離開會場，他向媒體表示，「謝謝大家關注，一會兒我的同事會向大家介紹情況的。」奧斯汀大約在5分鐘後離開會場，沒有回應媒體詢問。

中美國防部長會談結束後，中方隨即舉辦記者會，由大陸國防部發言人吳謙介紹此次會晤。央視報導，董軍與美奧斯汀就兩國關係及台灣、南海問題交換了意見。

據央視資深記者「玉淵潭天」微博直播指出，此次會議舉辦的前提，是中美兩國元首自舊金山會晤後，多次形成高層間對話良好氛圍，同時美方領導人多次向中方作出「六不一無意」的各項政治承諾，是中美雙方建立軍事互信機制的可能性來源。

本次會晤為中美國防部長時隔18個月，首次進行實質性面對面對話。奧斯汀上一次是在2022年11月與大陸時任國防部長魏鳳和會面。這也是董軍去年12月出任大陸防長後，中美國防部長首次面對面對話，兩人在今年4月舉行視訊通話。