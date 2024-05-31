大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

大陸國務院關稅稅則委員會今天發布公告，決定自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）稅率。中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，如果兩岸僵局不解決，大陸接下來報復措施還會一波接一波。

劉大年說，儘管ECFA關稅項目占出口大陸不高，帳面上貿易值影響的確不顯著，但ECFA是兩岸最具指標性協定，持續後退不利兩岸關係，且主要影響對象是中小企業，政府仍要多關注。

劉大年表示，去年底大陸先中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅，今年元月總統大選前也說不排除再擴大報復措施，今天宣布終止134項稅目關稅減讓，產品涵蓋石化、紡織、汽車零組件、機械工具機等，範圍果然比上次12項更大。更重要的是，大陸還標記清單是第二批，顯然後續還有第三批，會像擠牙膏一樣持續。

劉大年認為，目前雙方沒有交集，因為我方強調政治歸政治、經濟歸經濟，應該回到國際貿易規範，確認台灣違反ECFA什麼原則，並透過諮商機制處理，大陸不應片面宣布報復措施；但中國大陸認為政治與經濟是一體，現在根本不可能與台灣諮商，雙方此時要找出交集非常困難。

他說，若所有ECFA539項早收清單出口值是150億美元，占我方出口大陸10%，若是占台灣總出口金額更只有3%-4%，此次134項數額貿易值占比更低，而且並非禁止出口大陸，不是不能賣，而是沒有零關稅減讓，經濟效益的確影響不顯著，但ECFA畢竟是兩岸最具象徵性、指標性協定，一直往後退，對兩岸關係不好。

劉大年表示，其次，多數早收清單主要是中小企業，相關從業人員也不少，政府還是要多關注。何況如果兩岸僵局不解，大陸接下來還是有下一波，一直持續下去，政府是否要換個方向思考？

至於賴總統就職演說提到開放陸生、旅遊等，被認為有釋放善意，劉大年表示，我方當然可以說這是善意，但是大陸在意的是針對之前台灣禁止出口大陸的產品，認為這構成貿易壁壘，雙方若要商談，恐怕就得從對方在意的項目切入，「要釐清何謂善意，如果不相關，幫助不大」。