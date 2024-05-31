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中止ECFA對台134項商品 唐永紅：讓民眾考慮下架民進黨

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
廈門大學台灣研究院教授唐永紅。（圖／取自華夏經緯網）
廈門大學台灣研究院教授唐永紅。（圖／取自華夏經緯網）

針對大陸財政部31日公告，對台灣134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。廈門大學台灣研究院教授唐永紅分析，此舉能讓台灣民眾體認識到，以民進黨為代表的「台獨」分裂勢力執政台灣，的確會危及台灣的安全與經濟。

唐永紅指出，針對「台獨」分裂勢力賴清德，以勝選及執政的安全基礎與經濟基礎的嚴厲打擊，讓台灣民眾體認識到以民進黨為代表的「台獨」分裂勢力執政台灣的確會危及台灣的安全與經濟。

他表示，台灣民眾如此才較會考慮下架民進黨，才較會選擇堅持「九二共識」，才較會站在歷史正確的一邊。此外，為確保打效果，建議大陸的組合拳既要準還要狠。

唐永紅今年一月接受中新社訪問時提到，賴清德政府執政後，在沒有「九二共識」政治基礎的情形下，ECFA中的關稅減讓安排與惠台讓利應該會全面中止，「讓台灣民眾體認到民進黨執政對台灣不僅沒有任何好處，只有切實的壞處。」

台獨 民進黨

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