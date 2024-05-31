對岸再斷ECFA關稅減讓 陸委會呼籲陸方「停止經貿施壓」

大陸國務院關稅稅則委員會今公告，對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，國台辦也強調，搞台獨就沒有和平，就沒有發展。對此，陸委會午間回應稱，陸方已將「九二共識」定性為「『體現』一個中國原則的九二共識」，而台灣普遍民意不認同「一中原則」及「九二共識」，呼籲陸方停止經貿施壓，統戰分化。

就陸方公告中止第二批ECFA對台關稅減讓項目，大陸國台辦發言人陳斌華稍早表示，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，但「賴清德當局」頑固堅持台獨立場，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

對此，陸委會31日午間回應， 陸方多次表示ECFA是在體現「一個中國」的「九二共識」共同政治基礎上簽署實施的，但實際上ECFA是兩岸依據WTO基本精神進行，ECFA序言並明定「本著世界貿易組織(WTO)基本原則」，且兩岸在簽署ECFA後，已依據WTO的規定，於2011年5月以早期通知(early announcement)方式分別通知WTO秘書處，該項通知內容已公布於WTO網站，並附有ECFA協議文本及早收清單在內之各項附件。

陸委會接著說，陸方已將「九二共識」定性為「『體現』一個中國原則的九二共識」，而台灣普遍民意不認同「一中原則」及「九二共識」。

對於陸方作為，陸委會表示，我方主張兩岸已簽署並生效的協議持續有效，ECFA實施以來有利雙方產業，呼籲陸方以不涉政治前提的建設性對話來處理分歧，停止經貿施壓，統戰分化，共同面對問題並務實溝通尋求解方，方有助雙邊經貿正向發展。

今天一早，大陸關稅稅則委員會公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓的公告，將在6月15日起，中止潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。