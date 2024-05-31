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中國5月PMI低於榮枯線 路透：出乎意料地下降

中央社／ 台北31日電

中國國家統計局今天公布，5月製造業採購經理指數PMI）下跌至49.5，比上月下降0.9個百分點，顯示製造業景氣水平回落。路透社今天報導形容，中國5月PMI出乎意料地下降，反映企業及投資者信心仍受房地產危機影響。

製造業採購經理指數（PMI）以50作為榮枯線，指數高於50代表景氣呈現擴張，低於50代表景氣緊縮。

中國國家統計局今天公布，5月PMI為49.5%，比上月下降0.9個百分點，顯示製造業景氣水平有所回落。

從企業規模看，大型企業PMI為50.7%，比上月上升0.4個百分點；中、小型企業PMI為49.4%和46.7%，比上月下降1.3和3.6個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於榮枯線，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於榮枯線。

新訂單指數為49.6%，比上月下降1.5個百分點，顯示製造業市場需求有所放緩。

中國5月非製造業商務活動指數為51.1%，與上月基本持平，非製造業繼續保持擴張。

分行業看，建築業商務活動指數為54.4%，比上月下降1.9個百分點；服務業商務活動指數為50.5%，比上月上升0.2個百分點。資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於榮枯線。

中國5月綜合PMI產出指數為51.0%，比上月下降0.7個百分點，繼續高於榮枯線。

路透社今天報導形容，中國5月PMI是「出乎意料地下降」，顯示中國的房地產危機持續影響企業、消費者和投資者的信心，推出新刺激措施的呼聲也持續。

PMI 房地產 指數

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