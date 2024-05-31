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有效需求不足 陸5月製造PMI降至49.5%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸國家統計局31日公布，中國大陸5月製造業採購經理人指數PMI）為49.5%，比上月下降0.9個百分點。分析指出，受前期製造業增長較快，形成較高基數和有效需求不足等因素影響，製造業景氣水平有所回落。

界面新聞報導，大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會31日發布中國採購經理指數，由大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行解讀。

其中，企業生產繼續擴張。生產指數為50.8%，比上月下降2.1個百分點，仍高於臨界點，製造業企業生產繼續保持擴張。

從行業看，通用設備、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業生產指數連續3個月位於擴張區間，企業產能釋放較快；紡織、化學纖維及橡膠塑料製品等行業生產指數降至收縮區間，企業生產有所放緩。

數據顯示，4月中國大型企業PMI為50.7%，較上月上升0.4個百分點，分析指，今年以來始終保持在擴張區間，有效支撐製造業恢復發展。中型企業PMI為49.4%，較上月下降1.3個百分點；小型企業PMI為46.7%，較上月下降3.6個百分點，中小型企業景氣水平有所回落。

PMI 指數

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