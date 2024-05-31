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中止台134產品關稅減讓 陸商務部指責任全在民進黨當局
大陸財政部31日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。大陸商務部新聞發言人31日回應，因民進黨當局大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，嚴重破壞ECFA實施的基礎，讓大陸不得不進一步中止ECFA部份產品關稅減讓。
發言人指出，台灣當局長期單方面對大陸採取歧視性貿易限制，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）關於「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，既損害兩岸企業利益，又損害兩岸同胞福祉。
大陸商務部表示，大陸方面在2023年12月21日宣布中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓後，民進黨當局未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，反而大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，嚴重破壞ECFA實施的基礎，導致大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品的關稅減讓。發言人強調，有關責任完全在民進黨當局。
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