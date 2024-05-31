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軍演後大陸再度出手！公告中止ECFA「134項商品」關稅減讓

聯合報／ 大陸中心／即時報導
為表達對賴清德總統520就職演說的不滿，大陸宣布對台灣潤滑油基礎油等134個稅目進口產品中止適用ECFA協定稅率。（本報系資料照）
為表達對賴清德總統520就職演說的不滿，大陸宣布對台灣潤滑油基礎油等134個稅目進口產品中止適用ECFA協定稅率。（本報系資料照）

因不滿賴清德總統520就職演說，繼上周對台軍演後，大陸財政部31日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，按大陸現行有關規定執行。

公告稱，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定。2023年12月21日，大陸國務院關稅稅則委員會發布稅委會公告2023年第9號，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓，但台灣地區仍未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制。

大陸財政部表示，根據《海峽兩岸經濟合作框架協議》，大陸國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓。

根據公告，被中止適用ECFA的台灣商品包括：潤滑油基礎油、液體石蠟和重質液體石蠟、異丙醇、正丁醇等134項產品。

ECFA 國務院

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