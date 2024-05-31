長城汽車要關歐洲總部 預期裁員100人

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸五大車企之一的長城汽車宣布，其位於德國慕尼黑的歐洲總部將於8月31日正式關閉，預期裁員100人。 (取材自長城汽車)
大陸五大車企之一的長城汽車宣布，其位於德國慕尼黑的歐洲總部將於8月31日正式關閉，預期裁員100人。 (取材自長城汽車)

在歐洲市場電動車增長放緩和政策不確定性的雙重壓力下，大陸五大車企之一的長城汽車宣布，其位於德國慕尼黑的歐洲總部將於8月31日正式關閉，預期裁員100人，歐洲業務將移交國內部門負責。長城此舉成為大陸新能源汽車在歐洲總部關閉的第一家，同時也象徵長城汽車對歐洲市場的策略進行重大調整。

據界面新聞報導，長城汽車歐洲總部目前已有100名員工已經收到解僱通知，這當中還包括長城汽車歐洲業務主管。

長城汽車稱，此舉與歐洲電動車市場放緩有關，德國市場尤其明顯，在此背景下競爭加劇，競爭對手紛紛提供大額折扣賣車。另，歐盟對中國電動車展開反補貼調查後可能會徵收懲罰性關稅，也為長城帶來高不確定性。

不過長城仍將持續在德、英等歐洲市場銷售汽車業務。

德國 長城 電動

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