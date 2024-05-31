大陸A股企業買庫藏股金額衝高

A股上市公司出現股票回購潮，今年來已有近1,900家上市公司發布回購股票（買回庫藏股）相關公告，其中已有1,493公司已投入真金白銀回購金額達人民幣859億元（約新台幣3,865億元），創歷史同期新高。

澎湃新聞報導，在官方政策鼓勵回購下，今年以來，A股上市公司密集發布與回購相關的公告，本周回購的家數持續增加，光是27日單日就有40家上市公司發布回購相關公告，28日也有九安醫療、凱發電氣等20家公司宣布回購；29日有越秀資本、田野股份等17家上市公司宣布回購股票。

順時投資權益投資總監易小斌表示，上市公司回購股票通常表明公司管理層認為自身股票低估，而市場爆發回購潮，說明A股整體估值偏低。目前大陸國內市場回購主要用作股權激勵或註銷股份，反映出對公司前景的看好，有利於優化財務指標，提升市場信心。

金融數據供應商萬得（Wind）資料顯示，截至29日，A股本益比僅17倍，滬深300本益比為12.1倍，均處於歷史偏低位置。