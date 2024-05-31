大陸官方穩匯 要求企業減買美元

大陸外匯市場近來持續承壓，官方穩匯動作頻頻。彭博引述知情人士稱，隨今年來人民幣市場購匯壓力顯著升溫，大陸外匯監管部門正設法對其疏導，4月以來沿海地區多家企業受地方外匯監管單位口頭指導，減少或推遲大額購匯，又以美元的購匯減少最多。

知情人士指出，部分企業被設定購匯額度。而部分海外上市企業在地方監管號召下，減少在境內的分紅購匯，其分紅以人民幣形式匯出至境外，但這並非強制性要求。

大陸國家外匯管理局對此以書面回應稱，據大陸現行外匯管理規定，境內外商投資企業真實合規的利潤及分紅資金匯出，可憑真實性證明資料直接到境內銀行辦理，銀行依法進行合規性真實性審核。

外匯局始終保持政策的連續性和一致性，確保真實合規的購付匯需求在政策上沒有障礙。

彭博還提到，儘管4月時陸企和居民的購匯量大增，大陸外匯市場仍在嚴格外匯管理措施下頂住逾七年來最大的購匯壓力。上述知情人士補充，地方外匯監管部門在進行上述口頭指導的同時，並未下達明文規定。

值得注意的是，現階段中美利差仍深幅倒掛，人民幣在岸市場近期購匯壓力未減。

華爾街日報指，在岸人民幣昨（30）日小幅上漲後，仍持續在去年11月來的低位徘徊，離岸則在7.27元波動，與境內差約200點，因此中國大陸政府維穩需求也在加大。