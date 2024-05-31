歐課陸電動車關稅 延後決定

歐洲執行委員會（European Commission）自去年10月開始，以抽樣方式對比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國電動車企啟動反補貼調查，原訂於6月5日公布是否對中國大陸電動車徵收關稅，據外媒報導，為避免影響6月6日至9日的歐洲議會選舉，將推遲到選舉後再決定。

據法廣報導，歐盟執行委員會去年10月對中國大陸電動車展開調查，預計將對從大陸進口的新型電動車徵收臨時關稅，有關措施原本在6月5日或之前公布。

路透援引相關人士稱，新的加徵臨時關稅日期訂於6月10日發布，消息來源同時表示，推遲原因是在最後一刻出現文件方面的技術問題。路透稱，未聯繫到歐盟執行委員會對此發表評論。

歐盟委員會已正式警告三家接受反補貼調查的中國電動車公司，指它們提供給調查的資料不足。根據2023年的貿易數據，在現有10%的關稅基礎上，歐盟每增加10%的關稅，中國電動車出口商就會損失約10億美元。

路透報導指出，歐盟過去對從中國進口的其他產品發起的補貼調查導致配合調查的公司被徵收約9%至26%的額外關稅。分析師認為電動車關稅大致在這個範圍內。這些關稅將從7月初開始徵收，但可追溯適用於前三個月。

報導還指，中國已表示正在為未來的討價還價準備替代方案。如果4個月後有足夠多的歐盟政府反對，歐盟臨時關稅可能會受到挑戰，甚至被取消。